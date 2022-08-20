تولين البكري: انتقمت من الفنانة التي آذتني

كشفت الفنانة السورية تولين البكري، سبب هجومها على مواطنتها الفنانة نسرين طافش (دون أن تذكر اسمها)، حيث اتهمتها بـ المؤذية وغير الإنسانية“.

وكانت ”البكري“ قد هاجمت ”طافش“ مؤخرًا، بسبب جرأة صورها مع زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي.

وقالت ”تولين“ خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج ”شو القصة“، إن ”الجميع يعرف أنها مؤذية“.

وأوضحت أنها ”لا تحب أذية أحد، لكنها حينما تتعرض للأذى ترد الصاع بعشرة“.

وروت ”البكري“ تفاصيل الخلاف بينها وبين نسرين طافش (دون أن تذكر اسمها).

وأشارت إلى أنها ”تلقت رسالة مليئة بالتهديدات والألفاظ البذيئة من تلك ”النجمة“ التي وصفتها بأنها ”لا تمت للإنسانية بصِلة، دون أن تعرف سببًا لهذه الشتائم“.

وأكد أنها ”عرفت السبب فيما بعد، وهو أنها تعتقد أنها على علاقة مع زوجها“.

وأضافت الفنانة السورية موجهة حديثها إلى تلك الفنانة: ”مين جوزك؟ .. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا“.

وتابعت: ”آذتني مع أهلي، وقطعت علاقتي مع أختي شهورًا.. اتهمتني في شرفي.. ضرتني في شغلي.. تحكي مع المخرجين من حساب وهمي باسمي وتعتذر عن الأعمال“.

وأكدت ”البكري“ أنها ”انتقمت منها دون تخطيط منها“، قائلة: ”بفضل الله رب العالمين ما احتجت للتفكير.. الله سبَّب الأسباب، وجعلني آخذ حقي وحق كل الذين آذيتهم.. آذيتها بالرسالة“.

ورفضت الكشف عن كيفية انتقامها من تلك الفنانة.

وتعرضت الفنانة ”البكري“ مؤخرًا لانتقادات واسعة، إثر نشرها صورة لها وهي في ”المسبح“، وذلك بعد انتقادها لجرأة الآخرين في التصوير.

وكانت ”البكري“ قد أثارت جدلًا واسعًا، عقب نشرها منشورًا غامضًا عبر حسابها على ”فيسبوك“، وهي تهاجم فيه زوجين، دون أن تكشف عن هويتهما، متهمة إياهما بـ“قلة الحياء“ بسبب نشرهما علنًا تفاصيل علاقتهما.

كما اتهمت الفنانة السورية، الثنائي اللذين لم تسمهما، بسعيهما إلى“إغاظة آخرين“، ووصفتهما بـ“الأفاعي“.

وجاء في منشور ”البكري“: ”لم نعد نعرف من نحارب، الوباء.. أم البلاء.. أم الغباء…. أم الغلاء…. أم قلة الحياء..؟!“.

وأضافت: ”لم يمر تاريخ أو زمن أو حقبة أتعس وأرذل وأسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم، سنوات قلبت جميع الموازين يلي بيحبوا بعضهم عنجد مابيكونوا مضطرين يورجوا هالشي للعلن، بس الظاهر الأفاعي حابين يجاكروا حدا“.