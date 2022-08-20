"شهاب ملح" يفتتح "محل حلويات" في إيران

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني، شهاب مرتضى غفوري الشهير بـ“شهاب ملح“، افتتاحه محل حلويات جديدا في بلده الأم.

ونشر المشهور الإيراني عبر خاصية القصص المصورة بحسابه في “إنستغرام“، عدة صور أظهرت تجهيزات محله الجديد المتخصص في الحلويات وكذلك أنواع القهوة المختلفة والشيكولاتة.

وعلق على الصور المنشورة التي أظهرت بعض المنتجات التي يحتويها المحل قائلا: “تحضيرات محلي”.

كما علق كاتبا: “بعد 10 أيام راح يتم توفير القهوة العربية في محلي من الكويت”.

يشار إلى أنه يوم 19 تموز/ يوليو الماضي، خرج “شهاب ملح“ في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، كشف فيه عن حجم أملاكه.

وأعلن الشاب أنه ”يمتلك فيلا من 3 أدوار في دبي، و3 شقق في العاصمة طهران“.

وأكد المشهور الإيراني أن ”لديه مشروعين في الكويت“، متابعا أن ”هناك مفاجأة قريبة ستصدم الكثيرين“.

وعلق بالقول: ”وإن شاء لله قريب شي رح تنصدمون إني خذيته، شي جدا رح يعور قلب اللي يكرهوني (..)“.

ووجه نصيحة لـ“الفاشنيستات“، دون أن يحدد من يقصد بكلامه: ”نصيحة لبعض الفاشنيستات، الخروف ما رح يدملك، خلك عشغلك، خليك إعلاناتج واستمتعي بخروفك“.

واتهم العديد من المشاهير بـ“تزييف“ حياتهم، بادعاء ثرائهم.

وردا على من يتهمونه بالكذب بشأن أملاكه، نشر ”شهاب ملح“ مقاطع فيديو لفيلته في دبي، ومقاطع فيديو وصورا لإحدى شققه في طهران.

كما عمد المشهور الإيراني إلى تصوير ”الأموال“ التي بحوزته، واستعراضها، خلال تواجده في السيارة مع زوجته.