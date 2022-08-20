فاطمة السبهان: الفاشينيستات يواجهن حملات هجومية مستمرة

قالت خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية فاطمة السبهان إن ”الفاشينيستات يواجهن حملات هجومية مستمرة، بسبب انعدام الخبرة لدى بعضهن في الموضوعات التي يطرحنها وكيفية تعاملهن معها أمام المجتمع“.

وأضافت السبهان لـ“إرم نيوز“، أن ”كل مجال عمل يضم أشخاصًا جيدين وغير جيدين، إلا أن افتقاد بعض البلوغرس والفاشنيستات للخبرة الكافية والأسلوب المطلوب والمعلومة الصحيحة وتقديم خدماتهن بشكل جيد، سبب هذه الحملات ضدهن“.

ولفتت إلى أن ”افتقاد البعض للمعايير اللازمة ليكون بلوغر أو فاشنيستا، أو ظهورهن بشكل غير ملائم من ناحية الملابس أو الموضوعات المطروحة، أيضًا سبب لهذه الحملات المضادة“.

وأكدت أن ”الأخطاء التي يرتكبها البعض ممن يفتقد الخبرة سبب الهجوم على الجميع دون تفرقة، وأن أي عمل من الطبيعي أن يواجه حملات مضادة“.

وأوضحت أن ”هذا العمل صعب وشاق، كونه يحتاج إلى بحث دائم ومتواصل عن موضوعات جديدة ومختلفة من مصادر موثوقة لتقديم محتوى مناسب للمتابعين“.

وأوضحت أن ”البلوغر لها دور مهم في المجتمع من عدة اتجاهات، حيث تمتلك معلومات مختلفة عن معظم الموضوعات التي تخص المجتمع والجمال والغذاء وغيرها من الموضوعات، إضافة إلى دورها في التسويق“.

وتطرقت ”البلوغر“، إلى قضية دخول عالم الفن من باب التمثيل أو الغناء أسوةً ببعض المشاهير، مشيرة إلى ”صعوبة خوضها هذه التجربة نظرًا لضيق الوقت، وانعدام الخبرة الكافية لديها في هذا المجال“.

ونوهت إلى عملها في مجال العناية بالشعر الذي بدأته قبل 13 عامًا، مبينةً أنها ”تمتلك صالونًا نسائيًا للعناية بالشعر والبشرة، إضافة لخبرتها في تصميم الشعر المستعار، كما تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم محتوى يناسب مجال عملها“.