هيا الشعيبي تتجاهل انتقادات لإطلالتها وتشكر الممتدحين

ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بطريقة غير مباشرة على السخرية التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ”إطلالتها“ الأخيرة.

واختارت ”الشعيبي“ مدح بعض الحسابات الإخبارية في الكويت، لافتة إلى أنها ”سعيدة لأن إطلالتها منحتها المزيد من التفاعل والمتابعة“، في رد غير مباشر على ما يبدو على السخرية منها.

وخرجت الفنانة الكويتية في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، لتمتدح صاحبة حساب ”شنينة“ المعروفة، والتي سبق وامتدحت إطلالتها بالفعل، بالتعليق عليها: ”شنو هذا الجمال يابنية، شنو هذه التسريحة الغوية، شنو هذه الإكسسوارات الغالية؟!“.

ورغم مدح الحساب للشعيبي، إلا أن متابعيه شنوا هجومًا على الإطلالة الأخيرة لها، منتقدين خروجها بها.

كما وجهت الفنانة الكويتية شكرها لحسابين آخرين معروفين، واللذين اكتفيا بالتعليق على إطلالتها بأنها ”الإطلالة الجديدة لهيا الشعيبي“، دون توضيح ما إذا ما كان مدحًا أو ذمًا.

وعلقت ”الشعيبي“ في معرض حديثها: ”شكرًا لكل الكاونتات إللي متابعتني ونزلت آخر لوك لي، خاصة جلاد المشاهير، شكرًا انتبه، شكرًا سفيرة المحبة، شكرًا، هذا لإنكم للحين تحبونني وتدعموني بحبكم وعطائكم، الله لايحرمني منكم، وتسلمون يا غاليين، وإن شاء لله تصيرون على طول ترند“.

وكانت الفنانة الكويتية نشرت صورًا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ تستعرض خلالها قصة شعرها الجديدة، لتتلقفها الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، مما عرضها لسخرية واسعة.