أيمن قمر يكشف سبب خلافه مع حسين الجسمي

كشف الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر سبب خلافه مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وقال الشاعر المصري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامجها ”بالخط العريض“ المذاع عبر شاشة قناة ”الحياة“ المصرية: “ الجسمي عمل حركة زعلتني جدا، حيث فوجئت بأنه أرسل لي صيغة تنازل عن حقوق الديجيتال لبعض الأغاني التي تربطنا سويا“.

وتابع بهجت قمر: ”اختلفنا بسبب التنازلات على هذه الحقوق، الجسمي يريد الحصول على كل حقوق الملكية الفكرية للأغاني التي كتبتها له، وهذا فيه ظلم لي ولأولادي، فلو أراد أي شخص تحويل أغنية أنا كتبتها إلى إعلان، هذا يعني حرماني وحرمان أولادي من حقوقهم في تلك الأغنية التي تحولت إلى إعلان، فوجئت أيضا مؤخرا بان هناك شركة في الامارات قامت بإعادة توزيع اغنية بالبنط العريض دون إذني أو حتى إبلاغي، وهذا تعد على كل حقوقي في تلك الأغنية“.

وأضاف أيمن بهجت قمر: ”أنا اكبر من التحدث في شئون مالية مع حسين الجسمي ولكني أقول له ابعد عن حقوق أولادي، قدمنا معا أكثر من 20 أغنية منها 15 كسرت الدنيا“.

واستطرد قائلا: ”عدينا مرحلة إننا نتخانق على التنازلات وصيغتها، لأن مفيش بينا كده إحنا اخوات ومفيش بينا شيطان، وفي بينا نجاح وكيمياء حلوة، وتفاجأت إن هو باعت صيغة تنازل ملهاش أي مبرر، كأني بديله حقوقي وحقوق ولادي وأحفادي، يعني بديله كل حاجة وكأن أنا ليس لي أي حق أدبي ولا مادي في الأغنية، وبلا مبرر، أنا قولت له يا حسين، المنطقة بتاعت التنازلات والعقود دي بيدخل فيها الشيطان، وأنا عمري ما غدرت بيك في حاجة ولا بعتلك أي إنذار، وعمري ما طمعت فيه“.

جدير بالذكر أن حسين الجسمي تعاون مع أيمن بهجت قمر فيما يقرب من 20 أغنية، حققت نجاحا واسعا، كان آخرها ”حتة من قلبي“ التي عرضت في رمضان الماضي كإعلان لإحدى الشركات الخاصة.