نسرين طافش تحذف جميع صورها مع زوجها شريف الشرقاوي

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بقيامها بحذف جميع الصور التي تجمع بينها وبين زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي من على حسابها الشخصي على إنستغرام، مما أثار الشكوك حول انفصالهما.

وتعرضت الفنانة نسرين طافش خلال الساعات الماضية لانتقادات بسبب صورة جريئة ظهرت خلالها في أحضان زوجها وهي ترتدي مايوه ”بكيني“.

وحاولت ”إرم نيوز“ التواصل مع الفنانة السورية لكشف إن كان السبب في حذف الصور هو الانفصال أم الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا لكنها لم ترد على هاتفها.

ونشر زوج نسرين طافش مؤخرا الصورة عبر خاصية ”استوري“ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، يظهر خلاله في احضان نسرين طافش وهي ترتدي لباس البحر ”مايوه“ وشاركتها ”طافش“ على حسابها لتتلقى سيلا من الهجوم والانتقادات.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، مما عرض الفنانة السورية للهجوم، حيث اعتبرها الجمهور جرأة زائدة لم يعتادوا عليها منها.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد تعرضت لانتقادات مؤخرا بسبب ظهورها في فيديو مع زوجها أثناء قضاء شهر العسل في إحدى محافظات مصر، حيث قبلها زوجها واحتضنها في الفيديو.

وكانت نسرين طافش، قد أعلنت زواجها رسميا من الطبيب المصري شريف الشرقاوي، من خلال نشرها صورة ليدها ويد عريسها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبادر عقب ساعات بكشف هويته ونشر صورتها برفقته.

وأرفقت الفنانة صورتهما بتعليق، شكرت فيه كل من بارك لهما في هذا الزواج، قائلة: ”شكرا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا“.

والدكتور شريف الشرقاوي هو مصري الجنسية ويعمل في القطاع الصحي، وتحديدا طبيب أسنان ومعالج بالطاقة الحيوية.

ووفق المعلومات المتداولة تعرفت نسرين طافش عليه من خلال ترددها على مركزه في القاهرة، حيث يعرف عنها اهتمامها بالرياضة وتحديدا اليوغا.