نادية الجندي تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

نفت الفنانة المصرية نادية الجندي خضوعها لعمليات تجميل منذ بدايتها الفنية، مشيرة إلا أن كل ما يثار حول هذا الأمر عار تماما من الصحة.

وتصدرت الفنانة نادية الجندي الترند خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في جلسة تصوير البحر بشكل جميل وبدون علامات تقدم العمر، مما أثار الشك حول خضوعها لعملية تجميل.

وقالت نادية الجندي خلال لقاء مع الإعلامية سارة دندراوي ببرنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر قناة ”العربية“: ”لم أخضع لعمليات تجميل إطلاقا.. هاتوا صوري كلها من أول ما بدأت تمثيل، هتلاقوها هي هي متغيرتش، ولا عملت شفايفي“.

وأوضحت: ”خدت حقن بوتوكس وفيتامينات ودي أشياء لازم منها، لأن البشرة بترهق أوي من التصوير، والإضاءة أكتر خطر على البشرة، وأيضا التلوث البيئي بتبوز البشرة، فلازم تعتني بـ (وشك)، والمكياج أحيانا بيبقى على وشي أكتر من 20 ساعة أثناء التصوير“.

وحول ما يثار دائما حول نادر عماد حمدي أنه ابنها من الفنان الراحل قالت: ”عندي ابن اسمه (هشام) ومسموش (نادر) زي ما بيطلعوا في الصحافة وبيكدبوا ويطلعوا صور لواحد تاني ابن عماد حمدي من مراته القديمة، وابني اسمه هشام، ومينفعش ينسبوا ليا واحد مش ابني، ومينفعش لأنها مش حقيقة“.

وأضافت: ”ابني الحقيقي مش بيزعل لما يسمع كدا، لأنه عارف إنها إشاعة من بعض الناس اللي بتحاول أنها تشوشر على أي صورة حلوة أو عمل حلو، ويقعدوا يكدبوا ويقولوا أكاذيب والناس بترد لأنها عارفة الحقيقة إيه، وعارفين مين اللي وراء الناس دي“.

وردا على سؤال سارة دندراوي حول إمكانية وقوع نادية الجندي في الحب من جديد والزواج قالت: ”ليه لأ يعني؟.. لو صادفني حب وراجل محترم ويقدر عملي.. إيه اللي يمنع من كده“.

ومؤخرا أكدت الفنانة المصرية نادية الجندي أن الانتقادات التي توجه لها بسبب الصور التي تنشرها والتي تظهر خلالها بإطلالات شبابية تخرج من أدوات مأجورة ممولة بأموال كثيرة من أجل تشويه النجاح.

وقالت نادية الجندي خلال لقاء مع برنامج et بالعربي: ”موصليش انتقادات، لما الصور.. ولكن لما الصور تعمل تريند يبقى دليل إعجاب، واللي بينتقدوا دول أداة مأجورة مدفوع لها فلوس علشان يشوهوا نجاح أي حد، وراها أيادي خفية كتير“.

وبسؤالها عن أن هؤلاء الأشخاص فنانات قالت: ”طبعا.. الموضة دلوقتي أي فنانة مش قادرة توصل لنجاح وشعبية فنانة أخرى تسخر جيوش إلكترونية بالفلوس دي أسهل وسيلة بدل ما تشتغل على نفسها“.