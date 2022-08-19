هذه أبرز الشائعات عن مقتل الأميرة ديانا

رغم مرور ربع قرن على وفاة الأميرة ديانا، إلا أن وفاتها أثرت بشكل كبير على العالم حتى وقتنا هذا.

ومنذ وفاتها، مازالت هناك العديد من نظريات المؤامرة التي تحيط بحادث مقتلها.

ومع اقتراب ذكرى وفاتها، أعلنت القناة الرابعة البريطانية أنها ستتناول وفاة ديانا في سلسلة وثائقية من 4 أجزاء بعنوان Investigating Diana.

ومن المقرر أن يعرض الجزء الأول من السلسلة على القناة، يوم الأحد 21 أغسطس.

وكانت ديانا توفيت في الساعات الأولى، من يوم 31 أغسطس 1997، متأثرة بجراح أصيبت بها في حادث سيارة في نفق بونت دي ألما بباريس، وتوفي في الحادث أيضًا الملياردير دودي الفايد والسائق هنري بول.

ورصدت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية مجموعة من نظريات المؤامرة والشائعات التي أحيطت بوفاة ديانا:

تورط الباباراتزي

يعد الحديث عن تورط المصورين في حادث مقتل ديانا، واحدًا من أكثر النظريات شهرة والتي ما زالت تتردد حتى يومنا هذا، حيث يعتقد البعض أن المصورين تسببوا في الحادث؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه سيكون قصة جيدة.

ويشير البعض إلى أنه تم تعقب سيارة ديانا المرسيدس ودفعها من قبل بعض المصورين، حيث يعتقد أن المصورين حاولوا خلق بيئة قد يحدث فيها حادث أو حرضوا على الأحداث التي أدت للحادث.

وخلال التحقيقات، تبين أن سيارة ديانا كانت تسير أسرع من المعتاد، ويبدو أن ذلك كان بسبب الهرب من المصورين.

حمل ديانا

وفي واحدة من أكثر نظريات المؤامرة إثارة للجدل، هي أن ديانا كانت حاملًا وقت وقوع الحادث، ويعتقد محمد الفايد والد دودي أن هذا هو السبب وراء تحطم السيارة؛ لأن فكرة حملها كانت شيئًا لا يمكن أن تتقبله العائلة المالكة البريطانية.

وقال الفايد إن العائلة المالكة لا يمكنها قبول أن يكون مصري مسلم زوج والدة ملك إنجلترا المستقبلي أو أن يكون له شقيق مسلم.

ورغم أن الفحوصات التي أعقبت الوفاة، لم تشر إلى أي علامات على حمل ديانا، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنهم كانوا يتسترون على الأمر.

تورط المؤسسة البريطانية

لا تكتمل نظرية المؤامرة دون منظمة تختبئ وراء هذه النظريات، حيث يتردد أن العائلة المالكة كانت لها يد في الحادث، ولكن في الواقع، يبدو أن ديانا كانت تخشى بالفعل على حياتها.

وكشف كبير الخدم بول بوريل رسالة لديانا تكشف مخاوفها، حيث كتبت له: ”أنا أجلس هنا على مكتبي، اليوم، في أكتوبر، أتوق إلى شخص ما يعانقني ويشجعني على أن أبقى قوية، هذه المرحلة بالذات في حياتي هي الأكثر خطورة، يتم التخطيط لحادث في سيارتي وتعطل الفرامل وإصابة خطيرة في الرأس من أجل إفساح الطريق أمام تشارلز للزواج“.

الأضواء الغريبة في النفق

رغم عدم تقديم أي تفسير رسمي لهم، تردد أنباء عن وجود أضواء وامضة أثناء توجه سيارة ديانا إلى النفق.

وتم تحديد هذه الومضات على أنها أحد العوامل الرئيسة التي تسببت في الحادث.

ومع ذلك، أبلغ العديد من الشهود الآخرين عن وجود ومضات مختلفة في أوقات مختلفة و مواقع مختلفة.

وربما ترجع هذه الأضواء إلى إضاءة العديد من المصابيح الأمامية للسيارات أو وميض العديد من الكاميرات أثناء التقاطهم للصور.