تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عبدالله مشرف

تعرض الفنان المصري عبدالله مشرف، خلال الأيام الماضية، لجلطة باليد نُقل على إثرها إلى مستشفى خاص في القاهرة، حيث تم حجزه بالعناية المركزة.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر والمسؤولة عن الملف الطبي، تفاصيل الحالة الصحية لزميلها الفنان عبدالله مشرف، مشيرة إلى أن حالته مستقرة لكنه لا يزال في الرعاية المركزة.

وأضافت الفنانة المصرية، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الفنان عبدالله مشرف شعر بألم في ذراعه قبل أيام، وذهب إلى الطبيب لفحصه فتفاجأ بوجود جلطة، وعلى الفور تم إجراء اللازم طبيا معه وحجزه بالعناية المركزة منذ هذا الوقت، وهو ما زال فيها حتى الآن لكن حالته تشهد تحسنا“.

وأكدت نهال عنبر أنها تواصلت مع ابنة الفنان عبدالله مشرف فور علمها بمرضه، مشيرة إلى أن النقابة على استعداد لتقديم كافة الدعم للفنان الكبير.

يذكر أن الفنان المصري عبدالله مشرف تعرض لأزمة صحية في نهاية عام 2020 نقل على إثرها إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابته بجلطة في المخ، وظل مدة بالرعاية المركزة قبل أن يتعافى ويخرج منها.

وشارك الفنان عبدالله مشرف في العديد من الأعمال الفنية التي جعلته محل اهتمام لدى الجمهور، منها: مسلسلات ”يوميات ونيس، زيزينيا“، وأفلام ”البلياتشو، هي فوضى، العيال هربت، وش إجرام“.