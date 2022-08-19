هيا الشعيبي تتعرض لـ"السخرية" بسبب قصة شعرها الجديدة

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، للسخرية، بعد اعتمادها قصة شعر اعتبرها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ”تشبها بالرجال“.

ونشرت ”الشعيبي“ صورًا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ تستعرض خلالها قصة شعرها الجديدة، لتتلقفها الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، مما عرضها لسخرية واسعة.

وعلق أحد النشطاء قائلًا: ”السناب ما علق إلا بعد ما شوفت نيو لوك هيا الشعيبي وهي في وضعية تم القبض“.

وكتب آخر: ”أحسها تم القبض.. طلعت تصوير“.

وتعاطف أحد النشطاء معها بسبب السخرية، وكتب: ”الله يكون بعونها على التعليقات“.

ومؤخرًا، عاودت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، هجومها بطريقة غير مباشرة على مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة.

وجاء ذلك، في أعقاب هجوم متبادل بين الفنانتين على خلفية الحديث عن ”الماركات“، وقذفهما لبعضهما البعض بـ“الجهل“.

واستمرت الشعيبي فيما يبدو بتوجيه رسائل مبطنة، إذ نشرت عبر حسابها في ”سناب شات“ صورة تظهر فيها الإعلامية فاديا الطويل، لتشيد بـ“الصداقة التي تجمعهما“.

وعلقت ”هيا“ على صورة ”الطويل“، من أجل إثبات الصداقة بينهما، دون معرفة إن كانا قد التقطاها سويًا، لافتة إلى أن ”هناك صداقات يمكن الافتخار بها“.

وكتبت الشعيبي: ”صديقتي وحبيبتي الجميلة فاديا الطويل، على الأقل الناس تعرف ناس تفتخر فيهم وفي صداقتهم، محبة الناس نعمة، جميلة فاديا“.

ولم تكتف الشعيبي بهذا التلميح، إذ عاودت توثيق مقطع فيديو لسيدتين من الجنسية الهندية، معلقة بالقول: ”صديقات عمري وحبيباتي“.

ولم تعقب الفضالة على تلميح مواطنتها الأخير، إذ سبق واكتفت برسالة غير مباشرة عبر حسابها في ”سناب شات“ بعد هجوم هيا الشعيبي عليها.

وكانت الشعيبي هاجمت الفضالة على خلفية حديث سابق للأخيرة انتقدت فيه هيا الشعيبي في مقطع فيديو دون أن تذكر اسمها.

وقالت: ”الجهل مشكلة.. إي والله مشكلة، الإنسان اللي يسولف وهو ما عنده خلفية على اللي بيقوله فهذا الجهل يوقعه في حفرة“.

ومن غير المعروف بالفعل إن كانت إلهام الفضالة قصدت هيا الشعيبي، لكن الأخيرة خرجت في مقطع فيديو، لترد على ما قالته الفضالة.