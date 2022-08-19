هدى المفتي تنفي ارتباطها

نفت الفنانة المصرية هدى المفتي، ارتباطها بعد أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.

وخلال الأشهر الماضية، تداول نشطاء أنباء عن ارتباط المفتي بمطرب الراب ”ويجز“، بعد حرصها الدائم على حضور حفلاته، وتشابه ملابسهما في أكثر من مناسبة.

وقالت المفتي خلال لقاء أجرته أمس الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ”CBC“ المصرية إنها ”ليست مرتبطة ولا تملك أي مواصفات لفتى أحلامها“.

وأضافت أنه ”لا يهمها شكل من تريد الارتباط به، أو طريقة ارتدائه الملابس، بل ما يهمها هو الأخلاق والروح“.

وتابعت: ”أنا رومانسية موت وحساسة جدا، يعنى في ناس غصب عنى بشوفهم بيكون في لحظة ضعف كده لأن انا لما بحب بحب أوى لكن أكيد في أجراس الخطر طبعا“.

وأردفت: ”لكن أنا بحب الإنسان بعيوبه ومش بحب أغير فيه، طالما حد بحبه لازم اتقبل العيوب، ومش بحب الراجل اللي أي واحدة بتعجبه لو يكون هي واحدة بس اللى عجبته“.

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي أكدت: ”أنا بتكسف أعمل فيديوهات، ومش بحب أبين حاجة شخصية لكن أحب أبين حاجات عن شغلى، أو صورة ليها ذكرى حلوة ليا بس، ومش بحب حد يتدخل في حياتى زيادة أو بطريقة غير لائقة لأن في ناس بتسأل أسئلة محرجة“.

وكانت ترددت أنباء عن ارتباط مطرب الراب ”ويجز“ وهدى المفتي، وذلك بعد طرح أغنيته الأخيرة ”البخت“.

وأشار نشطاء مواقع التواصل إلى أن ”ويجز يهدي كلمات الأغنية العاطفية إلى هدى المفتى ولكن الاثنين ألتزما الصمت ولم يعلقا على الموضوع“.

ونشرت الفنانة هدى آنذاك صورة لها، عبر حسابها على ”إنستغرام“، وكتبت لها الفنانة تارا عماد: ”هو إيه الحلاوة دى لو سمحتِ“، ليدخل ”ويجز“ ويكتب تعليقا لتارا عماد.

وقال:“اكتبيلها أغنية بقى“، لترد ”تارا“ على ”ويجز“ في تعليق آخر: ”هنزل ألبوم اسمه في حب هدى المفتى“.

كما وضعت هدى المفتى ”إيموجي قلوب“ لتعليق ”ويجز“، ما أثار تساؤلات المتابعين عن وجود قصة حب بينهما.