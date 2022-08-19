وفاة الفنان السوري بسام لطفي

نعت نقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق الفنان بسام لطفي، الذي وفاته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وولد بسام لطفي سليمان أبو غزالة في مدينة طولكرم الفلسطينية في عام 1940، حيث تلقى فيها تعليمه الابتدائي، وكان والده مدرسا في مدارس طولكرم.

ومع وقوع حرب عام 1948، شاركت والدة بسام لطفي في تأسيس مستشفى ميداني مع نساء مدينتها، وتطوعت بطهي الطعام لجنود جيش الإنقاذ العربي، ومع انسحاب الجيش انتقلت عائلة بسام لطفي معهم إلى سوريا.

ومن هناك، انطلقت مسيرة بسام لطفي الفنية على مسارح دمشق في عام 1957، حيث بدأ بتقديم أولى أعماله المسرحية والفنية، وساهم في تأسيس العديد من المؤسسات الفنية السورية، وساهم في تأسيس عدد من المؤسسات الفنية السورية، كنادي الشباب العربي، والمسرح القومي السوري، والمسرح العسكري السوري، والمسرح الوطني الفلسطيني.

عاد بسام لطفي مدة من الزمن إلى مدينة طولكرم، وذلك في عام 1967، إلا أن العودة استمرت فقط عدة أشهر، إذ غادرها مجددا إلى سوريا بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية.