بدور البراهيم تنفي اشتراطها مهرا قيمته "مليون ريال"

ردت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل السعودية بدور البراهيم على إحدى الأكاديميات، موجهة رسالة لها بعد أن شككت الأخيرة بمصدر ”رزق أزواجها“، ساخرة من طلبها مهرا قيمته ”مليون ريال“.

وقالت البراهيم في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، إن الأكاديمية تدعى ”الدكتورة حنان“ وإنها أساءت لها بالحديث عنها، ومع ذلك لا تزال تكن لها ”الاحترام والتقدير“.

وشددت على أنها سترد على اتهامات ”الدكتورة حنان“، بشأن التشكيك بمصدر رزق أزواجها السابقين، وكذلك المهر الذي اشترطته.

وطالبت المشهورة السعودية، الدكتورة حنان، بالتوقف عن ”إساءة الظن“، لافتة إلى أن ”مصدر رزق أزواجها لم يكن حراما“.

وأكدت أنها في الأصل من عائلة لا تناسب أشخاصا مجهولين، ولا تسمح بالتشكيك في مصدر رزق أزواجها.

ونفت المشهورة السعودية طلبها بشكل جاد مهرا وقدره ”مليون ريال“، وقالت إن إعلانها عن هذا المهر في حينه كان ردا على إحدى المشهورات فقط، ولم يكن طلبا جادا في حينها.

وأضافت أنه رغم ذلك فإن من تقدم لها، طلب منها أن تطلب ما تشاء فطلبت مليون ريال، وقد وافق.

واستنكرت بدور البراهيم تدخل الآخرين في شؤونها والحديث باسمها.

وعلقت: ”أنا أتكلم عن نفسي، ما قلت يا بنات سوو نفسي، كم دفعلي هذا شغلي، نحن معروفين البراهيم ما ناسب أي أحد، لا تغترين بشهادتك عيب عليك، إيش خليتي حق ذباب السوشال ميديا، العموم إلى الآن أحترمك وما قصرتي وحسبي الله ونعم الوكيل“.

وشددت بالقول: ”لو سمحتوا لما أتكلم عن نفسي ما حد له شغل فيني هذي حياتي“.