الفنان الشاب خالد يؤجل طرح ألبومه الجديد بعد "تسريب" بعض أغنياته

قرر المطرب الجزائري الشاب خالد تأجيل طرح ألبومه الجديد، والذي كان مقررا يوم الجمعة، وذلك بعد تسريب بعض أغنياته على موقع ”تيليغرام“.

وكشف مصدر مقرب من الفنان الجزائري في تصريحات صحفية، أن ”سبب تأجيل موعد طرح الألبوم هو عزم الشاب خالد على عدم طرح الأغاني التي سربت، حيث يستعد الآن لتسجيل غيرها، واستبعادها من الألبوم“.

وأشار المصدر إلى أن ”موعد الطرح الجديد لم يحدد حتى الآن“.

وأضاف أن ”الشاب خالد يكثف البحث عن المتسبب في تسريب هذه الأغنيات، كما أنه يفرض سياجا من السرية على تفاصيل الأغاني الجديدة خوفا من أن يتم تسريبها هي الأخرى“.

ويضم البوم الشاب خالد الجديد 14 أغنية تنتمي لموسيقى الراي الذي اشتهر بها الفنان الجزائري.

يذكر أن المغني الجزائري الشاب خالد، أعلن مؤخرا عن مقاضاة المنتج ومنظم الحفلات المصري وليد منصور، بسبب عدم دفع باقي مستحقاته عن حفل قدمه بأحد الفنادق المصرية نهاية العام الماضي، وهو الأمر الذي نفاه منصور متهما الشاب خالد بالتشهير به.