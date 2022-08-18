بسبب "تفضيل" نجوم عرب.. فنان تونسي مشهور يعتزل الغناء

أعلن الفنان التونسي المعروف صبري مصباح، يوم الخميس، اعتزاله الفن، ملقيا باللوم على بلده والمسؤولين الذين يعطون الأولوية إلى الأجانب على حساب الفنانين التونسيين.

والفنان المذكور أدى أغاني ظلت محفورة في ذاكرة التونسيين، ومنها التي أداها والده صلاح مصباح، خاصة أنها تتغنى ببلدهم مثل ”حق المروج الخضر“ و“يا بلادي وهاني خارج غير افرحي وتهني (واطمئني)“ وغيرها من الأعمال الفنية.

وفي تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية، قال مصباح إنه ”سيعود إلى فرنسا لكي يباشر العمل في ميدان آخر بعيدا عن الميدان الفني، ما قد يعتبر ضربة للفن التونسي الذي يشكو أصلا من انعدام التجديد“.

ورغم أجواء التفاؤل التي أشاعتها عودة المهرجانات الصيفية خاصة الدولية منها، على غرار مهرجان قرطاج والمنستير والحمامات وصفاقس وغيرها، إلا أن مصباح لم يتوان في الإعراب عن استيائه بشأن وضعية الفنان التونسي وطريقة التعامل معه.

وقال إن ”الموسيقى في تونس يتركونها للأجانب“، معربا عن أسفه واستيائه من معاملة تونس لفنانيها مقارنة بمعاملتها للأجانب.

ولفت مصباح إلى أن ”تونس ساهمت في صناعة نجوم، من بينهم كاظم الساهر وراغب علامة، ولكنّها غير قادرة على صناعة وتشجيع نجوم في تونس ومن تونس“.

وأوضح أن ”هناك العديد من الصعوبات التي تواجهه منذ سنوات في المهرجانات الدولية، فهي غير قادرة على تأمين أبسط التفاصيل“.