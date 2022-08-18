صابرين تدافع عن إبراهيم عيسى بعد مهاجمته بسبب "الملحد"

دافعت الفنانة المصرية صابرين عن مواطنها الكاتب المثير للجدل إبراهيم عيسى؛ بعد الهجوم الذي يتعرض له بسبب فيلم ”الملحد“، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والذي اتهم بسببه بـ“ازدراء الدين الإسلامي“.

وتعرض فيلم ”الملحد“، الذي أعلن المنتج جمال العدل عن تقديمه خلال الفترة المقبلة، لهجوم شديد، واتهم بالترويج للإلحاد، وذلك بسبب أن من يكتبه هو الكاتب الصحفي والسيناريست المثير للجدل إبراهيم عيسى؛ مما جعل أحد الممثلين المشاركين فيه وهو الفنان مصطفى درويش يعتذر عن المشاركة.

وقالت صابرين خلال لقاء مصور مع برنامج ”ET بالعربي“، إن ”الفيلم يصلح الخطاب الديني، وإبراهيم عيسى فرد الشخصيات بشكل جميل جدًا، بحيث أن يكون كل المشتركين في العمل أبطال“، مشيرة إلى أنها غير متخوفة من الهجوم والجدل الذي سيثيره العمل.

وأضافت الفنانة المصرية أن ”القائمين على العمل مختلفون، وأحمد حاتم شاطر ومجتهد، وهيقدم الدور بشكل قوي أوي، وكمان المؤلف إبراهيم عيسى عامل الشخصيات بشكل جميل، وكلنا أبطال“.

وتابعت: ”أنا مش خايفة من حالة الجدل اللي هتكون على الفيلم، هخاف من إيه، إحنا بنصلح الخطاب الديني، إن شاء الله يعجب الجمهور“.

وأشارت صابرين إلى أن الفيلم ليس كما يظن البعض أنه يروج للإلحاد، مشيرة إلى أنه ليس هناك ملحدون في الفيلم، رافضة الكشف عن تفاصيل الفيلم، وقالت: ”خليها مفاجأة“.

وكانت الفنانة شيرين رضا (أحد أبطال الفيلم) دافعت عن ”الملحد“ خلال لقاء مصور مع برنامج ”إتس شو تايم“ على قناة cbc المصرية، قائلة إن ”الهدف من الفيلم إننا بنفتح مخنا ونشوف حاجات جديدة، إننا نشوف أفكار تانية، وإننا لما نشوف واحد ملحد نعرف إزاي بقا ملحد، وجاله منين الإلحاد ده، وإزاي نقدر نتصرف معاه وإزاي نقدر نمنعه، وإزاي الأهل بيتعاملوا معاه لما يقول إنه ملحد“.

وأضافت شيرين رضا: ”أصل مش عادي كده حد ييجي يقولك أنا ملحد.. قبل ما يقول الكلمة دي بيمر بإيه؟ حصله إيه في حياته؟ شاف إيه علشان يوصل إنه يقول إنه ملحد؟“.

وتابعت الفنانة المصرية: ”إحنا ما بنسوقش للإلحاد أكيد، إحنا بنتكلم عن الإلحاد بييجي منين، الفكرة نفسها بتيجي منين؟“.