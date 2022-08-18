مؤلف شارات أبرز المسلسلات السورية.. طاهر مامللي يلعب على الوجدان

أكثر ما يميز حفل الموسيقار السوري طاهر مامللي في دار الأوبرا السورية التي أقيمت أمس الأربعاء، هو قدرته الهائلة على تحريك الذكريات والنبش في الوجدان..

ويُعرف طاهر مامللي على مستوى كبير في سوريا والعالم العربي كمؤلف لشارات أبرز المسلسلات السورية التي لاقت تفاعلا شعبيا.

ومن خلال أربع عشرة شارة موسيقية تضمنتها الأمسية، ومع بداية كل لحن، كان الجمهور يبدأ بالتصفيق وكأنه التقط ذكرى محببة، أو استعاد حنينه للحظات كان يعيشها مع حدوتة المسلسل وأبطاله وصراعاتهم.

الحفل الذي جاء دعما لـ“الجمعية السورية لأمراض الثدي“، واستمر لساعة ونصف الساعة من الزمن، نجح في تثوير موسيقى التترات التي أبدعها مامللي من خلال توزيع جديد لموسيقاها التي أدتها أوركسترا ”أورفيوس“.

وعبر الاتكاء على أصوات جديدة مميزة، (لبنى نفاع، حلا طراد، أليسار السعيد، علي الشيخ، إبراهيم بيطار، هبة فاهمة، ومايا) وهم غير المغنين الذين أدوها سابقا، أضفى ذلك حيوية مغايرة، جعلت المستمعين يقارنون بين المغني الأساس والجديد، في محاولة لوضعهما في ميزان النقد والتميز في الأداء.

بدأت الأمسية بشارة مسلسل ”العاصوف“ الذي أخرجه المثنى صبح وكانت عبارة عن موسيقى آلية دون غناء، كانت بمثابة تحمية وجدانية، لتتر ”مع وقف التنفيذ“، الذي كتب كلماته الشاعر بحر لاوديسا، ولاقت صدى كبيرا منذ عرض العمل على القنوات الفضائية.

وتقول ”لما الدنيا تسد دروبك.. لما الفقر يهري جيوبك.. لما الحاجة توطي راسك.. لما الظلم يدوس إحساسك.. لما يسرق حقك فاجر.. تبدا تسمع كلمة هاجر…“.

لحن مسلسل ”ذكريات الزمن القادم“ لقي تفاعلا كبيرا من الجمهور، لا سيما أن الأغنية تحكي عن حال البلد الضائع وحكايته التي تطوى مع الزمن وجماله الذاهب والغادي، كما تتضمن جملا من أغنية تراثية ”خايف عليها.. تلفان بيها.. الشام دقة بالقلب.. لو تنباع كنت اشتريها“ لتنتهي بشجن من نوع خاص مع ختامها ”وبكرا يا ذكرى مبارح“.

أغنية انتقادية أخرى جاءت مع تتر مسلسل ”لعنة الطين“ من كلمات الشاعر أنور عمران، والتي تحكي عن فساد الأزمة والأوبئة الأخلاقية، لتتخفف الأمسية من الحمولات الفكرية بشارة سلسلة ”بقعة ضوء“ حتى أن الجمهور بدأ يردد ”Do it, let’s do it“ و“ما عم تظبط معك“..

بينما كان الحضور الأكبر لتترات أعمال أخرجها الراحل حاتم علي وحققت تفاعلا كبيرا، ومنها مسلسل ”أحلام كبيرة“ من كلمات الشاعر نزيه أبو عفش، و“التغريبة الفلسطينية“ وكلماتها للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، و“عصي الدمع“، و“الزير سالم“، و“الفصول الأربعة“، وفيها تم تقديم تحية للفنانة الراحلة ”أنطوانيت نجيب“ التي أدت في المسلسل شخصية ”نعيمة“ التي بقيت في الذاكرة.

ومن الأعمال التي قدمت في الأمسية شارة مسلسل ”ياسمين عتيق“ بأداء الفنانة ليندا بيطار، وأيضا تتر مسلسل ”الانتظار“ و“ضيعة ضايعة“ و“أهل الغرام“.

رافق الحفل رؤيا بصرية ساحرة شكلت إضافة درامية على شاشات عملاقة احتلت عمق خشبة دار الأوبرا السورية، صممها غرافيكيّا المخرجة نادين هبل، بالتعاون مع شركة الحلول الإلكترونية بإدارة صلاح العسلي

ولعل الملاحظة الوحيدة هي الاهتمام باسم العمل الدرامي واسم مخرجه، مع إغفال تام لاسم كاتب كلمات الشارة، مع أنها تعتبر الركيزة الأساسية التي بُني عليها اللحن.