"سمول كابتشينو" يفتتح مقهى باسمه.. والشعار مستوحى من صورته

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد العنزي، والمعروف بـ“سمول كابتشينو“، افتتاحه ”كافيه“ يحمل اسم شهرته قريبا.

وروّج المشهور السعودي للمقهى خاصته، ويحمل اسم ”كافيه سمول كابتشينو“ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرا عددا من الصور عن التصاميم المستقبلية للمشروع، منها الأكواب وأكياس القهوة ولباس العمل وسيارة التوصيل.

واللافت كذلك، تصميم شعار المقهى، الذي جاء شبيها بشعار ”ستاربكس“، فيما حلّت صورته الشخصية في مركز الشعار كجزء منه.

ووجه ”سمول كابتشينو“ شكره للمصمم عبر فيديو بثه في حسابه في ”سناب شات“، مؤكدا أن المصمم اختار صورته، نظرا لأنه ”شخصية عفوية“، وفق تعبيره.

وخرج المشهور السعودي في عدد من مقاطع الفيديو، موثقا توقيعه العقد على مشروعه الجديد، وكذلك رصد جائزة عبارة عن ”آيباد“ لمن يتمكن من معرفة موقع المقهى.

ولاحقا، عرض المقهى من الداخل، والذي لا يزال خاليا من الديكورات، مبينا أن ”اللونين الرئيسين للمقهى سيكونان الأبيض والأخضر“.

وشدد أن المشروع سعودي 100%، وأنه سيستقطب كادر عمل من الشباب والشابات السعوديين، الذين يملكون الخبرة المناسبة في هذا المجال.

ويأتي إعلان ”سمول كابتشينو“ عن افتتاحه المقهى الخاص به، تزامنا مع إعلان مواطنه المشهور ”قعيد المجد“ عن افتتاح مطعم شاورما خاص به.

فيما عمد كلا المشهورين إلى الترويج لنفسه في المشروع بإقحام صوره الشخصية كجزء من التصميم.

وعلى غرار ”قعيد المجد“، لاقى ”سمول كابتشينو“ سخرية من متابعين بشأن إقحامه صورته الشخصية في المشروع.

وعلق متابع ساخرا: ”شعار كنتاكي بزي خليجي“.

وكتب متابع: ”الله يعين الي يجي عندك ولا يتوظف حاط وجهك بكا مكان هذا شعار ولا وش“.

وسخر آخر: “ ماعرفته كنتاكي حاط صورته شعار“.