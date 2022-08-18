"إجابة مريبة" من حساب أميرة الناصر بشأن ابنتها "قحطانية"

لا يزال حساب مشهورة مواقع التواصل في السعودية أميرة الناصر نشطا، بينما تظهر عليه ”الناصر“ من فترة لأخرى.

ولم يقدم الحساب أي إيضاحات بشأن خروج أميرة الناصر من السجن أو عدمه، بينما ظهرت أميرة في عدد من مقاطع الفيديو، التي ألمحت من خلالها إلى أنها تقوم بالنشر حديثا.

وسبق أن أعلن شخص عرّف نفسه بأنه وكيل إدارة أعمال أميرة الناصر، واسمه مشعل العنزي، أنه سيدير الحساب بناء على طلب ”الناصر“ حتى إشعار آخر.

ولاحقا، أعلن ”العنزي“ عن صدور حكم ببراءة أميرة الناصر، إذ كتب في منشور ”الحمد لله والمنة لله تم الحكم اليوم بالبراءة لأميرة الناصر من الاتهام الموجه لها“، موجها الشكر للمحامي.

وما لبث أن اختفى ”العنزي“ عن الظهور، لتبدأ بعض مقاطع الفيديو لأميرة الناصر بالظهور، دون أن يتم الكشف عن ما إذا كانت حديثة أم لا.

ونشر حساب أميرة الناصر قبل ساعات منشورا غريبا، يرد فيه على استفسار متابعة عن ”قحطانية“ وأين هي، خاصة مع عدم ظهور الابنة عبر حساباتها في مواقع التواصل، رغم ظهور أبناء ”الناصر“ الآخرين.

و“قحطانية“ هي ابنة ”الناصر“ التي ادعت إنجابها وتسببت بدخولها السجن، بعد اتهامها بـ“تزوير النسب“.

لكن الإجابة عن سؤال المتابعة بدا مريبا، إذ جاء فيها ”ماتت بعد ما انحرمت من نبع حلوة اللبن“.

واندلعت أزمة ابنة أميرة الناصر في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مع خروج المشهورة السعودية رهف القحطاني عبر فيديو بثته في ”سناب شات“، لتشكك فيه بنسب الطفلة.

وشككت رهف القحطاني بوجود ابنة للناصر، بعد ادعاء الأخيرة ولادتها وإنجابها بنتا سمتها ”رهف“ تيمنا باسمها.

ومع زيارة ”القحطاني“ لأميرة الناصر لتهنئتها، خرجت في مقطع فيديو لتشكك فيه بالطفلة، مؤكدة أن ”الطفلة تبدو أكبر من سن رضيعة مولودة حديثا“.

ولاحقا، خرجت أميرة الناصر في محاولة لتكذيب القحطاني، لافتة إلى أنها نادمة لإطلاقها اسم رهف على مولودتها، وأن اسمها سيصبح ”قحطانية“ تيمنا بقبيلة رهف التي ”لا تمت لأخلاقها بصلة“.

واختفت أميرة الناصر فيما بعد، ليكشف أفراد عائلتها عن تعرضها للسجن، إثر قضية النسب.