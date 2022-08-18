شيرين عبدالوهاب تصدم متابعيها بزيادة وزنها في أحدث ظهور لها

صدمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزيادة الكبيرة في وزنها التي ظهرت بها في أحدث صورة لها جمعتها بمدير أعمالها ويدعى ”ميمي“ كما قالت.

ونشرت شيرين عبدالوهاب، التي انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب، أخيرا، صورة عبر حسابها في ”إنستغرام“ جمعتها بمدير أعمالها الجديد محمد فؤاد ”ميمي“، إذ ارتدت فستانا أسود اللون وقد بدا عليها زيادة كبيرة في الوزن.

وتباينت آراء النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين متعاطف معها لما وصلت إليه من حالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن حسام حبيب والأزمات التي حدثت معها خلال فترة الزواج، وبين ناقد لظهورها بهذا الشكل وتقصيرها في حق نفسها.

يشار إلى أن شيرين عبدالوهاب، أثارت الجدل في الـ19 من يوليو الماضي، بسبب مجموعة من التصريحات الصادمة التي أدلت بها للمرة الأولى عن طليقها الفنان حسام حبيب، وكشفت خلالها تعرضها للضرب خلال فترة الزواج واستيلاء الأخير على أموالها وسيارتها، وصلت تلك التصريحات حد التراشق وتقديم البلاغات لتنتقل معركتهما إلى ساحات القضاء.