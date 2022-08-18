رهف القحطاني: "أنا مشهورة لكن مب مرتاحة"

تحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني عن ”مساوئ“ الشهرة، مؤكدة أن الشهرة حرمتها من النوم الجيد، وبناء صداقات جيدة، كما خسرت خصوصيتها وحريتها الشخصية رغم امتلاكها المال.

وقالت في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ إنها تبذل جهدا كبيرا في عملها، وتقوم بتصوير الإعلان برغم معاناتها أحيانا من ظروف، لافتة إلى أن ”شهرتي جرّت عليّ مشاكل كثيرة، وكل خطوة محسوبة عليّ“.

وأضافت المشهورة السعودية أنها رغم نيلها الشهرة والمال، فإنها لا تشعر بالراحة، وأن ”الشهرة جرّت مشاكل حتى لعائلتي“.

وعلقت بالقول: ”يعني كل شي محسوب علي، مو يلا بصير مشهورة وفلوس بس، لا إنت قاعده اخذ فلوس بس انت مرتاحة لا، ترى انا غلطتي بعشر انا، حتى ابوي ما خلوه، بعض الناس يتسببون عليه، ترى ما نصوركم ورا الكواليس، ما تدرون عنا“.

وشددت على أنها ”تأخذ المال نظير تعبها من الإعلانات“، مبينة أن ”العمل في الإعلان مرهق، ويتطلب الكثير من بذل الجهد“.

وتابعت رهف القحطاني أنها ”مع دخولها عالم الشهرة، تكاثرت عليها المشاكل“.

واعتبرت ”القحطاني“ أن الشهرة ”حددت علاقاتها وصداقاتها“: ”معارفي قبل الشهرة واجد لاني اجتماعية، في الشهرة لا لازم دايرتي اصغرها، هاذي تبيني مصلحة ولا هاذا يبيني مصلحة، تصيرين تفقدين الثقة من حولك، صح اكسب فلوس من هنا بس مافيه راحة، لازم كل شي فيه تصنع، تصنع الراحة تصنع السعادة تصنع كل شي (..)“.

وأشارت إلى أنها ”رغم حصولها على المال، لكنها تضطر لصرف مبالغ كبيرة على مظهرها وحياتها في سبيل الإعلانات والترويج“.

وقالت إنها ”لا تملك للآن منزلا باسمها في الرياض، ولديها منزل فقط في الدمام في الوقت الذي يحسبها فيه الناس (مليارديرية)“، وفق تعبيرها.

وأقرت رهف القحطاني أن للشهرة ”ضريبة“، منتقدة من يتهمها بالقول إن ”أموال الإعلانات حرام“.

واستنكرت بالقول: ”من اللي يقلي الاعلانات فلوس حرام، رزق من رب العالمين، عشاني بنت فيه مشاهير عيال، يعني العيال رزقهم حلال وانا حرام، كلنا مشاهير، كيف، من أنت عشان تقول كذه؟ ربي ياخي رزقني، ايش ذا الحسد اعوذ بالله“.

وعاودت المشهورة السعودية التأكيد في حديثها عن الشهرة: ”اللي حبيت اقوله حنا نتعب بحياتني ونضحي، لان قاعده آخذ فلوس، مقابل أعطيكم حياتي، خذيت فلوس مقابل إنكم تدخلون بحياتي مقابل تأذوني كلام ولا فعل، مقابل خصوصيتي وحياتي الخاصة، مقابل كل شي، انا قاعده اخذ فلوس مقابل استغني عن حياتي الخاصة“.

وختمت حديثها بالتعليق: ”فأنا راضية عن نفسي، كلامكم ما همني، من انت عشان تحلل وتحرم، من انت تقول ما فيه تعب، أول شي أنا ملك الإعلانات وملك الناس، أنا سلمتكم حياتي وحريتي، أغلى ما في الإنسان حريتي، أنا سلمتكم حريتي، بعد تتكلمون“.