سخرية واسعة من تصميم مطعم شاورما قوقو للمشهور "قعيد المجد"

أعلن المشهور السعودي يزيد المطيري صاحب لقب ”قعيد المجد“، أخيرًا عن افتتاح مطعمه الخاص لبيع الشاورما والذي أطلق عليه اسم ”شاورما قوقو“ ويقع في حي البيعة بالطائف.

ونشر المطيري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المطعم التي دشنها خصيصًا للترويج له، مقطع فيديو يظهر فيه تصميم المطعم من اليافطة الخارجية إلى الصالة الداخلية.

ووضع المطيري صورته على لافتة المطعم الخارجية، كما ازدحمت جدران المطعم بعشرات الصور التي يظهر فيها ”قعيد المجد“ بإطلالات مختلفة وفي مراحل عمرية متفاوتة.

ودفع تصميم المطعم وازدحام جدرانه وأروقته بصور ”قعيد المجد“، متابعين ومدونين، إلى شن حملة سخرية وانتقادات لاذعة ضده، متهمين إياه بالنرجسية وحب الذات والغرور وغيرها من الأوصاف.

وقال مغرد باسم ”أحمد“ معلقًا ”اللي يبي شهيته تنسد يروح وياكل وهو يتأمل بالصور > الفائده الوحيده من المطعم اللي مدري هو مطعم ولا استوديو“.

واتفق معه مغرد باسم ”وليد“ علق قائلًا ”أسوأ تصيميم ديكور شفته في حياتي حاط لي وجهك بمطعم أنا أول ما أدخل المطعم بتنسد نفسي“.

وعلق حساب آخر بسخرية قائلًا ”هههههههه الثقه انه حاطها بكل مكان اتوقع حتى ورق الشاورما فيها صورته“.

حساب باسم ”بامبينو“ تفاعل مع الموضوع قائلًا ”انظروا يا أصدقاء إنها حالة من حالات الإصابة بمرض النرجسيه“.

وتساءل مغرد باسم ”عبدالرحمن“ متهكمًا ”وش فيه حط صوره في كل مكان؟ داخلين نشوف وجهه ولا داخلين ناكل“.

مغرد باسم ”سويلم“ طلب من المشهور السعودي اللجوء لأهل الخبرة، قائلًا ”بأخترع حكمه عظيمه ((كثرة أموالك لا تحسن ذوقك)) يعني يا أخي الغني اذا ذوقك مخيس نعطيك أرقام مصممين ديكور علشان ما تحوم كبودنا“.

مغردة باسم ”ريناد“ كانت عقلانية في تفاعلها مع الأمر، وقالت ”ما عجبني اللون وبنفس الوقت مفروض يحط صورة وحده له وتكون كبيرة افضل من انه بكل زاوية صورة لكن مطعمه وبكيفه الله يوفقه بس ماعجبني الالوان وذا“.

وكان المطيري ”قعيد المجد“ نشر مقطعًا عبر حساب دشنه أخيرًا، ظهر فيه للترويج لمطعمه الخاص، واصفًا إياه بأنه أول مشاريعه لأهل الطائف.

ونشر الحساب العديد من المقاطع التي تظهر إقبال الناس على المطعم لتجربة ”شاورما قوقو“ خلال ما وصفها ”فترة افتتاح تجريبي“ للمطعم.

ويلاحظ في المقاطع أن المشهور السعودي وضع صوره الشخصية حتى على أكياس توصيل الأطعمة وعبوات التغليف وغيرها من المستلزمات.