بعد اعتذار.. بدور البراهيم تتلقى "فرسا" كهدية

اعتذرت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم لمواطن يُدعى ”أبو فرح“، بعد أن شككت سابقا في نواياه بشأن هديته لها.

وكانت ”البراهيم“ قالت، في وقت سابق، إن ”أبو فرح“ عازم على تقديم هدية لها عبارة عن فرس.

لكنها اتهمته وآخرين بسبب عدم إجابته على الاتصال، رغم أنه أكد لها ضرورة التواصل لإيصال الفرس، بالقول ”يسعون للحصول على مساعدات مالية مني، لأنني مشهورة“.

وشددت المشهورة السعودية آنذاك على متابعيها بعدم التواصل معها لطلب مساعدات مالية، لافتة إلى أن ”هذا ممنوع قانونيا، وهناك جهات خيرية مختصة بتقديم المساعدات“.

ونوهت إلى أنه ”لا علاقة لهم كمشاهير بمثل هذا النوع من المساعدات“.

لكن بدور البراهيم عادت وتراجعت عن تشكيكها بـ“أبو فرح“، مقدمة اعتذارها، ومؤكدة أنه ”عاود وتواصل معهم، وبرر سبب تأخيره بسبب معاملات الأوراق لنقل الفرس باسمها“.

وبثت البراهيم من خلال فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ فحوى الرسالة الصوتية من ”أبو فرح“ لها، للتأكيد على أنها ستتلقى فرسا كهدية.

وعلقت بالقول: ”حابه اعتذر من أبو فرح لأن شككنا بالناس، انا اعتذر من أبو فرح، والله يا أبو فرح اعتذر لك قدام العالم، صار لخبطة، أبو فرح لا تلومنا مرة أمس كان ضغط، وإن شا الله نكسر عيون المشككين“.

وقالت المشهورة السعودية إنها ستسمي الفرس على اسمها.