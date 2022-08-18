نقيب "الممثلين المصريين" يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم

كشف الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم، عقب إصابته مؤخرا بمرض السرطان.

وقال زكي في تصريحات للتلفزيون المصري مساء الأربعاء، إنه على تواصل مستمر مع سليم، مؤكدا أن صحتة ”مستقرة“.

وأضاف: ”أنا بكلمه بنفسي وهو زي الفل وبيتكلم بحيوية ولياقة شديدة“.

وتابع: ”أنا بطمئن زمايله وجمهوره أن الفنان هشام سليم كويس وبصحة جيدة“، نافيا ”كافة الشائعات المتعلقة بتدهور حالته الصحية أو غيرها“.

وانتشرت العديد من الشائعات حول وفاة هشام سليم أو تدهور حالته الصحية، خاصة بعد إعلان إصابته بمرض السرطان في أيار/ مايو الماضي.

وقال سليم في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“: ”كل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته مواقع صحفية شائعة ليس لها أي صلة بالحقيقة، وأنا بخير الحمد لله، وأتواجد بالعين السخنة لقضاء إجازتي مع أسرتي“.

وأضاف: ”أعتقد أن السرطان أصبح أخف ضررا من الأوبئة المتعددة التي انتشرت خلال السنوات الماضية، مثل كوفيد وغيرها، التي أصبحت تفتك بالإنسان في أيام قليلة، ولكن أنا بخير حتى الآن“.

وأشار إلى أن ”الشائعات أصبحت أمورا عادية في زمن السوشيال ميديا، ولم تترك أحدا إلا وطالته، سواء شائعات بالوفاة أو المرض“، على حد تعبيره.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم كانت مشاركته في مسلسل ”هجمة مرتدة“، الذي عرض في رمضان قبل الماضي.