صالح الراشد يظهر بإطلالة صادمة ردا على الانتقادات

رد الإعلامي صالح الراشد، على الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية، بسبب ظهوره الأخير بشعر طويل منسدل.

وظهر الراشد في الصورة وقد أسدل شعره للخلف، مرتديا بدلة سوداء لامعة، ما عرضه للانتقادات.

ونشر صالح الراشد نفس الصورة عبر خاصية الستوري في موقع ”انستغرام“، لكنه استعان بتقنية ”فوتوشوب“ ليبدو حليق الرأس بالكامل، وعلق عليها قائلة: ”أعتقد اللوك هذا رح يخليكم ترتاحون نفسيا، صح؟“.

وأضاف: ”يحتاج أشرح حبايبي ولا فاهمين؟ ولا اللي تبون تفهمونه تفهمونه واللي ما تبون تفهمونه تسوون روحكم إنكم ما تفهمونه“.

يذكر أن صالح الراشد دائما ما يتعرض لانتقادات بسبب تسريحات شعره المختلفة، وملابسه التي تُوصف بالغريبة.