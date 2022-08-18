عصام كاريكا يتهم حمو بيكا بسرقة اثنين من ألحانه

اتهم الملحن والمطرب المصري عصام كاريكا، مواطنه مطرب المهرجانات حمو بيكا، بسرقة اثنين من ألحانه.

وقال كاريكا خلال لقاء ببرنامج ”الستات“ الذي تقدمه الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة ”النهار“ المصرية: ”حمو بيكا أخذ لحنين مني من غير ما يحصل أي تواصل بينا، وتضايقت لإنها ألحاني“.

وأضاف: ”إزاي تركب عليها (اللحنان) كلام وتنزلها من غير ما تكلمني“.

وحول إمكانية أن يقوم بتلحين أغنية لحكو بيكا، قال كاريكا: ”مش ممكن.. هو بيقول عن نفسه إنه مش مطرب، ليه ألحن له“.

وتابع: ”أنا ممكن ألحن لعمر كمال علشان صوته حلو، وحسن شاكوش صوته كويس، لكن بيكا لا“.

وعن رأيه في أغاني محمد رمضان، أكد عصام كاريكا أنه يرحب بالتلحين له، قائلا: ”محمد رمضان عنده فكر، وبيعمل للأغنية استعراض ويعرف ينجحها وحفلاته ناجحة، وسبب نجاحه هو الكلام، أغانيه معظمها كلمة أنا، والرجالة بتحب تسمع الكلام ده“.

كما كشف كاريكا عن رأيه في هيفاء وهبي قائلا: ”هيفاء وهبي نجمة مبهرة، وذكية ونجمة ولكنها ليست مغنية، واشتغلت على نفسها، وذهبت للتدريب وعملت على تطوير نفسها وأدائها“.

أما عن رأيه في الفنانة روبي قال: ”المغنية روبى تقيم حفلات بتكسر الدنيا وبتختار أغنية حلوة لايقة عليها، وبتعرف تختار أغانيها صح“.

وكشف عصام كاريكا عن تحضيره لطرح أغنية جديدة تجمع بينه وبين المطربة ديانا حداد، والمطرب أحمد شيبة، تحت عنوان ”الصعايدة“، من كلمات الشاعر هشام الجخ الذي يظهر في الكليب مع المطربين.