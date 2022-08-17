بعد إصابتها بالزهايمر.. شهاب ملح يستبدل أخاه بجدته

ظهر المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري الشهير بـ“شهاب ملح“ في مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات برفقة أخيه في الرضاعة، وذلك بعد أن أعلن أن جدته لن تظهر معه في الفيديوهات مجددا بسبب إصابتها، مشيرا إلى أنه أحب أن يشارك جمهوره بهذه اللحظات السعيدة مع أخيه غير الشقيق.

وقال ”ملح إنستغرام“ في الفيديو: ”هذا أخوي في الرضاعة، اللي شرب حليب أمي الأصلي، ظهرنا معا زمان أيام ما كنت بقلد وكان يظهر معي في الفيديوهات، الحين حبيت نظهر معا“.

وتوقع متابعو ”ملح إنستغرام“ أنه قرر استبدال أخيه بجدته التي لن يظهرها معه في الفيديوهات مجددا بسبب إصابتها بالزهايمر، بحسب ما أعلن خلال فيديو عبر حسابه على إنستغرام.

وكان “شهاب ملح إنستغرام“ قد طالب متابعيه مؤخرا بإنقاذ جدته من أقربائه.

وأكد في منشور عبر حسابه في ”سناب شات“ أن ”بنات عمته يقمن بأذيته، وطلن والدته بالسوء“.

وأرجع شهاب سبب محاولة ”بنات عمته“ أذيته إلى حسدهن وغيرتهن تجاهه، لافتا إلى أنه ”يستطيع وضع حد لهن“، وفقا لقوله.

وأوضح في منشوره أن ”بنات عمته يستغللن جدته بعد إصابتها بالزهايمر، بعد توقفه عن التصوير معها بسبب المرض“.

وكشف شهاب ملح في فيديو مطول بثه عبر خاصية ”استوري“ في إنستغرام أن ”الخلاف بدأ حين شك أنه مصاب بالسكري، نظرا لأنه يعاني من الكوليسترول“.

وأضاف أن ”عمته معتادة على تحضير الطعام له“، وأنه ”يمنحها المال دائما، رغم رفضها، محبة منه“. وتابع أن ”شقيقته وبسبب إصابته بالكولسترول طلبت من عمته التوقف عن طبخ الطعام غير الصحي له؛ ما دفع ابنة عمته لشتمها بالقذف في والدته“.

وأكد أنه ”بسبب ذلك اشتعلت الأزمة بينهم حتى أن بنات عمته وعمته أصبحن يملأن رأس جدته بكلام مسيء عنه، نظرا لإصابتها بالزهايمر“.

وقال في معرض حديثه إنه ”طلب لاحقا من ابنة عمته الخروج من محل يملكه في فندق؛ ما فاقم الأزمة“.

وشدد على أنه ”عامل عمته وبنات عمته معاملة جيدة، وكان يروج لهن من خلال الإعلانات ويجلب لهن أفضل الملابس والأفضل من كل شيء“، على حد قوله.