ريان جيلر يكشف سر بكائه الدائم

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي الشهير بـ“ريان جيلر“ عن سبب ظهوره دائما على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبكي، مشيرا إلى أن البكاء مفيد جدا.

ونشر ريان جيلر صورة له عبر حسابه الشخصي على سناب شات يظهر خلالها وهو يبكي، وعلق عليها قائلا: ”فخور بنفسي لأني ظهرت أمام الناس بجميع حالاتي الإنسانية الطبيعية الفطرية، وبجميع فئاتي العمرية، وكبرت أمامهم بإيجابياتي وسلبياتي التي قد يراها البعض أنها سلبية، ولا خجلت كوني ظهرت بمراحل ضعف التي أنا والأسوياء يرونها قوة، والضعفاء قد يرونها ضعفا وخجلا“.

وتابع المشهور السعودي: ”الأهم من هذا كله أني مثال وعبرة لأشخاص كثيرين استثمروا الفرصة مني لأخذ الفائدة والعظة والعبرة من المحطات الكثيرة التي مررت بها، والتي تحمل دروسا ومعاني لا تنسى“.

وقال ريان جيلر في فيديو على سناب شات كاشفا سر بكائه الدائم: ”للناس اللي بتسأل ليه أنا ببكي كتير عشان نحسم الموضوع ده، البكاء له فوائد كتير من فوائده إزالة السموم من العين وغسلها من الأوساخ والأتربة وليه إحنا بنرتاح بعد البكاء وقت الحزن؟ لأن البكاء أثناء الحزن بيفرز مادة اسمها بيذاكر وفين اللي هي بمثابة مسكن للجسم، فابكوا وخلوني أبكي على راحتي وما حدا له دخل بأحد“.