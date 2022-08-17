رجوة خالد

الأمير الحسين

أحلام الشامسي

تزويج المغتَصبات

انطوانيت نجيب

رمضان والقصبي

إلغاء قيود السفر

أمير سعودي
أظهر المزيد

منوعات

من هي رجوة بنت خالد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني؟
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 17:28 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 17:55 GMT

من هي رجوة بنت خالد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني؟

أعلن الديوان الملكي الأردني مساء اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.. فمن هي؟

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي الأردني مساء اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.. فمن هي؟

رغم أن الديوان الملكي الأردني اكتفى بالإعلان عن الخطوبة، إلا أنه لم يكشف هوية أو جنسية الآنسة رجوة، غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها سعودية الجنسية.

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة بنت خالد آل سيف في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/إبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

وبحسب المصادر، فإن والد رجوة، هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، رئيس مجلس إدارة ”شركة السيف مهندسون مقاولون“؛  وأمها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play