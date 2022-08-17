من هي رجوة بنت خالد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني؟

أعلن الديوان الملكي الأردني مساء اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.. فمن هي؟

الديوان الملكي الأردني يعلن إتمام خطوبة #ولي_العهد #الأمير_الحسين_بن_عبدالله الثاني، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف pic.twitter.com/pPj5pyV5nT — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 17, 2022

رغم أن الديوان الملكي الأردني اكتفى بالإعلان عن الخطوبة، إلا أنه لم يكشف هوية أو جنسية الآنسة رجوة، غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها سعودية الجنسية.

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة بنت خالد آل سيف في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/إبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

وبحسب المصادر، فإن والد رجوة، هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، رئيس مجلس إدارة ”شركة السيف مهندسون مقاولون“؛ وأمها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.