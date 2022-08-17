إيهاب توفيق يكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب إيهاب توفيق عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “الحمد لله أنا بخير دلوقتي بعد تفتيت الحصوة“.

وقدم الفنان المصري الشكر لزملائه ومحبيه الذين اهتموا بحالته الصحية عقب الأزمة الأخيرة قائلا: “كل الشكر لكل من سأل عني، وأشكركم من كل قلبي على محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة”.

ويوم الثلاثاء أعلنت الصفحة الرسمية لإيهاب توفيق عبر ”فيسبوك“، تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، ونشرت تقريرًا طبيًا يوضح الحالة الصحية له.

وقال التقرير الطبي: ”بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة“، وأضاف أنه ”بعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى، ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة، وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة“.

وتلقى الفنان المصري (56 عامًا) العديد من الدعاوى والتمنيات بالشفاء العاجل من متابعيه عبر ”فيسبوك“.

يذكر أن إيهاب توفيق، قد فاز العام الماضي، بلقب الموسم الأول من البرنامج الترفيهي الشهير ”انت مين .. The Masked Singer“، الذي يعرض على شاشة ”Mbc“.

ويأتي هذا بعدما تنكر طوال 10 حلقات هي عدد الموسم الأول من البرنامج في شخصية ”الكوبرا“ التي لم يعرفه فيها الجمهور أو المحققون المشاركون في البرنامج، وهم: اللبنانية سيرين عبدالنور، والسوري قصي خولي، والسعودي مهند الحمدي، والمصري حسن الرداد.

وخلال الحلقة الأخيرة قام ”إيهاب“ بتسهيل مهمة معرفة شخصيته فمنح ”هدية“ إلى مواطنه حسن الرداد تكشف بسببها كل شيء، وكانت عبارة عن ”وشاح“ كان قد استخدمه ”الرداد“ في فيلم ”زنقة ستات“ عندما رقص على أغنية ”داني“.