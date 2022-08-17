المطربة أحلام تستعرض طائرتها الفاخرة

استعرضت المطربة الإماراتية أحلام، طائرتها الخاصة، وذلك أثناء مغادرتها إسبانيا، بعد قضائها وعائلتها الإجازة فيها.

وحرصت أحلام على توثيق، الطائرة الخاصة، التي ستعود بها مع عائلتها ومساعديها، عبر مقاطع فيديو عدة في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت في البداية بعرض الطائرة من الخارج، قبل أن تبدأ باستعراضها من الداخل بشكل دقيق، بما فيها غرفة قائد الطائرة، التي توقفت عندها.

وأكدت في الفيديو، الذي بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ”الطائرة المعنية هي المفضلة لديها من بين الطائرات التي ركبتها طوال حياتها“.

ولفتت إلى أنها ”لم تقم بتغيير طائرتها هذه منذ نحو 9 سنوات، خاصة أنها تخدمها وعائلتها في المسافات الطويلة“، معبرة عن إعجابها الشديد بها.

وقالت المطربة الإماراتية في تعليقها ”أنا بالنسبة لي الطيارة هذي من أروع الطيارات اللي ركبتها بحياتي، لو تذكرون لما رحت على أوبرا دبي استخدمت هذي الطيارة، دايما يعني خذني 8 سنين 9 سنين، ما غيّر من هالطيارة، أكثر رحلاتي الطويلة على هذي الطيارة أنا وبوفهد، من أحلى وأروع الطيارات وسموث ما شا الله“.

ورصدت أحلام قاعة الطائرة ومقاعدها، التي أكدت أنها مريحة ويمكن النوم عليها، كما عرضت باب غرفة، لافتة إلى أنها ”غرفة نوم كبيرة“.

وخلال ذلك، أكد زوج أحلام متسابق الرالي القطري مبارك الهاجري، أن المطربة الإماراتية عادت من إسبانيا وبصحبتها 91 حقيبة نتيجة التسوق، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى إسبانيا بعشرين حقيبة فقط.

وكانت المطربة الإماراتية أحلام قد وثقت قبل أيام سهرة عائلية في إسبانيا، جمعتها بالمطربة السورية أصالة وزوجها فائق حسن وكذلك المطربة المغربية أسماء لمنور.

وجاء ذلك بعد خلاف طويل بين أحلام وأصالة، لتعود صداقتهما بشكل قوي، إذ قضيا معا الإجازة في إسبانيا.

وظهر الجميع وهم يتناولون عشاء أعدته المطربة الإماراتية أحلام، كما وثقوا جانبا من سهرة قضوها في لعب الورق.