عبدالله السدحان يثير الجدل بسبب أغنية "أجاذبك الهوى"

تعرض الفنان السعودي عبد الله السدحان لانتقادات من متابعيه بعد نشره فيديو لمواطنته الفنانة المعروفة باسم ”روزا“.

وأثار تعليق السدحان على مقطع فيديو لتأدية الفنانة روزا لأغنية ”أجاذبك الهوى“ لطلال مداح، الجدل وتباينا في ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليق على الفيديو، الذي نشره الفنان السعودي عبر حسابه في ”تويتر“: ”ما أقول إلا الله يحفظك وبس، البحث عن الرزق صعب.. استمري صوتك جميل بغض النظر عن المقامات“.

ما اقول الا الله يحفظك وبس .

البحث عن الرزق صعب استمري صوتك جميل بغض النظر عن المقامات 🌹 pic.twitter.com/1LgVx32b5C — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) August 16, 2022

واستنكر مغرد على السدحان نشره الفيديو: ”وش فايدة الحجاب وتغني؟؟ اتقي الله في نفسك.. وأنت أستاذ عبدالله هذا المقطع بتآخذ إثمه وإثم من يستمع له إلى يوم القيامة والعياذ بالله.. نرجو عدم التساهل في هذا الجانب.. نسأل الله الهداية لنا وللجميع يا رب“.

وسخر آخر يدعى متعب: ”(البحث عن الرزق) كتبها أبو تركي بطريقة ملطفة ولا هو يقصد أن فيه ناس تدور فلوس وشهرة باللي هي به.. إن شاء الله أكون وفقت في الترجمة“.

وهاجمه متابع آخر: ”إذا ترضى أن أحد من أهل بيتك يطلع يغني قدام الرجال بتقبل تغريدتك“.

وانتقده متابع: ”إذا كان الرزق عن طريق الغناء والمعازف فلا بارك الله فيه من رزق، وعليك أن تستغفر ربك وتتوب إليه.. واعلم أنك ملاقي ربك يوماً من الأيام وتحاسب عن هذا“.

ولم يلبث أن رد الفنان السعودي على الانتقادات التي طالته في مشهد له من مسلسل ”طاش ما طاش“، مستعينا بعبارته الشهيرة: ”ردد يا ليل ما أطولك“.

واكتفى بالتعليق على الفيديو: ”هذا ردي على كل من يعترض على التغريدة السابقة“.

هذا ردي على كل من يعترض على التغريدة السابقة 🔥 pic.twitter.com/SsQS8vpUXz — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) August 16, 2022

وتسبب عبدالله السدحان في تعليقه بإثارة الجدل مجددا بين متابعيه، إذ اتهموه بـ“المكابرة“ بسبب الرد.