سلطان الهميلي يتوج بالمركز الأول في ختام "سكربت"

توّج الإعلامي السعودي، متسابق برنامج ”سكربت“ على قناة ”الواقع“، سلطان الهميلي، بالمركز الأول، وذلك في ختام البرنامج، الذي أعلن عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.

وشهد تتويج ”الهميلي“ فرحة عارمة بين المتسابقين والجمهور، إذ شهدت الحلقة الأخيرة من ”سكربت“، الذي ضم 24 متسابقاً، تفاعلا وحماسا كبيرين.

وحصل المتسابق ضاحي الشمري على المركز الثاني في ”سكربت“، ليحتل عبدالله الشليهيب المركز الثالث.

ونال المنشد خالد الدوسري لقب ”أفضل ممثل في سكربت“، بينما منح الجمهور لقب النجم الجماهيري الأول للمتسابق بهاج الأكلبي.

ويحصل المتسابق الأول في البرنامج على مبلغ قدره 150 ألف ريال سعودي (40,500 دولار)، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 75 ألف ريال (20,250 دولارا)، في حين يحصل المتسابق الثالث على 50 ألف ريال (13,500 دولار).

كما يّمنح صاحب لقب ”أفضل ممثل في سكربت“ مبلغ 25 ألف ريال (6,750 دولارا).

وقدم متسابقو برنامج ”سكربت“ رسائل وداع في ختام البرنامج، الذي يشهد جماهيرية واسعة بين سعوديين.

واحتفلت الجماهير بفوز سلطان الهميلي، بالرقصات والأهازيج الشعبية، التي شهدها البرنامج، كما تم تقديم عشاء حفل الختام للمتسابقين.

ويعتمد فوز المتسابقين على تصويت الجمهور، الذي يتم من خلال ترشيحهم للفوز في مراحل البرنامج حتى المرحلة النهائية، التي تنافس فيها 11 متسابقا قبل التتويج.

واستمر برنامج ”سكربت“، الذي يحاكي برامج الواقع وعلى متسابقيه إبراز مواهبهم وأفضليتهم، مدة 3 أشهر على قناة ”الواقع“ التي تبث عبر ”نايل سات“.

وتستقطب برامج الواقع في المملكة العربية السعودية شريحة واسعة من المتابعين من الشباب، وتعرض القنوات المحلية عدة برامج من هذا النوع منها ”سكربت“ و“ريد سيركل“ و“الميركة“، وأشهرها على الإطلاق، الذي رافقه جدل واسع منذ انطلاقه، برنامج الواقع ”زد رصيدك“.