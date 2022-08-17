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مدون يثير إعجابا واسعا بطريقة تفاعله مع فيديوهات المشاهير
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 8:32 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 8:45 GMT

مدون يثير إعجابا واسعا بطريقة تفاعله مع فيديوهات المشاهير

أثار صانع المحتوى والمدون الهندي فيوني ألكسندر إعجابا واسعا حول العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة التي يتفاعل بها مع مقاطع الفيديو الخاصة

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

أثار صانع المحتوى والمدون الهندي فيوني ألكسندر إعجابا واسعا حول العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة التي يتفاعل بها مع مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاهير والأحداث المهمة وحتى الرسوم الكرتونية وغيرها.

ويحظى فيوني ألكسندر، المقيم في الولايات المتحدة، بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل، وتحقق مقاطعه ملايين المشاهدات، ويتابعه عبر ”تيك توك“ وحده أكثر من 3 ملايين متابع، وعبر إنستغرام يتابعه نحو 840 ألف متابع.

@thetimingwizard

A ”Fall“ collection Indeed😄 #fashion #rampwalk #modelsfalling #funny #thetimingwizard #tiktok

♬ SexyBack – Justin Timberlake

ويقوم ألكسندر بالتفاعل مع مقاطع مشاهير وأحداث ومقاطع مجتمعية وشعبية بطريقة كوميدية فكاهية لا تخلو من الطرافة والغرابة، وهو ما جعله محط اهتمام وإعجاب الملايين حول العالم.

وشملت سلسلة مقاطع فيوني ألكسندر التعليق على مقاطع لشخصيات عالمية ورياضية مثل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إضافة إلى فنانين هنود وغربيين وغيرهم.

@thetimingwizard

#fyp #funny #soccerfunny #pepguardiola #xyzcba

♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

يشار إلى أن فيوني ألكسندر هو شاب هندي الأصل نشأ في ولاية كيرالا الهندية واستقر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 19 عامًا.

ويصف ألكسندر نفسه بأنه صانع محتوى تلفزيوني ترفيهي مضحك أصلي، وتتركز فكرته على الوقوف أمام التلفزيون والتفاعل بطريقته الخاصة مع المقاطع التي يعرضها.

@thetimingwizard

The sneeze killed me🤭 #fypシ #squidgame #funny #squidgames

♬ Happy Laughing – Sound Effect

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