مدون يثير إعجابا واسعا بطريقة تفاعله مع فيديوهات المشاهير

أثار صانع المحتوى والمدون الهندي فيوني ألكسندر إعجابا واسعا حول العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة التي يتفاعل بها مع مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاهير والأحداث المهمة وحتى الرسوم الكرتونية وغيرها.

ويحظى فيوني ألكسندر، المقيم في الولايات المتحدة، بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل، وتحقق مقاطعه ملايين المشاهدات، ويتابعه عبر ”تيك توك“ وحده أكثر من 3 ملايين متابع، وعبر إنستغرام يتابعه نحو 840 ألف متابع.

ويقوم ألكسندر بالتفاعل مع مقاطع مشاهير وأحداث ومقاطع مجتمعية وشعبية بطريقة كوميدية فكاهية لا تخلو من الطرافة والغرابة، وهو ما جعله محط اهتمام وإعجاب الملايين حول العالم.

وشملت سلسلة مقاطع فيوني ألكسندر التعليق على مقاطع لشخصيات عالمية ورياضية مثل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إضافة إلى فنانين هنود وغربيين وغيرهم.

يشار إلى أن فيوني ألكسندر هو شاب هندي الأصل نشأ في ولاية كيرالا الهندية واستقر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 19 عامًا.

ويصف ألكسندر نفسه بأنه صانع محتوى تلفزيوني ترفيهي مضحك أصلي، وتتركز فكرته على الوقوف أمام التلفزيون والتفاعل بطريقته الخاصة مع المقاطع التي يعرضها.