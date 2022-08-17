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وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 6:38 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 7:20 GMT

وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

توفيت صباح اليوم الأربعاء الفنانة السورية أنطوانيت نجيب عن عمر يناهز 92 عاما. ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين صباح اليوم الفنانة أنطوانيت نجيب. &nbsp; View this

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المصدر: فريق التحرير

توفيت صباح اليوم الأربعاء الفنانة السورية أنطوانيت نجيب عن عمر يناهز 92 عاما.

ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين صباح اليوم الفنانة أنطوانيت نجيب.

وأعلن فرع النقابة في صفحته على فيسبوك أنه سيتم لاحقا تحديد موعد التشييع والدفن والتعزية.

وروت الفنانة أنطوانيت نجيب في مقابلة إذاعية العام الماضي، معاناتها مع المرض، وقالت إنها ”تقوم بغسيل الكلى مرتين أسبوعيا، ما يصيبها بإرهاق شديد“.

وأكدت أنها ”لا تخاف الموت لأنها لم تفعل أي شر“، مشيرة إلى أنها ”تدعو الله أن يأخذها حتى ترتاح“.

وأشارت إلى أن نقابة الفنانين فقط هي من تساعدها ماديا لغسيل الكلى.

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