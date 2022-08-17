الإعلامي السعودي سعود العتيبي يقطع البث مع مواطن بسبب لباسه

أثار الإعلامي السعودي سعود العتيبي جدلا بين المتابعين، وذلك بعد قطعه البث مع أحد المواطنين، بدعوى أن لباسه ”مخالف للذوق العام“.

وكان العتيبي يستضيف في برنامجه متسابقين من برنامج ”سكربت“ فيما يبدو، في الوقت الذي استقبل فيه مداخلة من أحد المواطنين ويدعى ”حمادة“.

وظهر الضيف حمادة وكان يرتدي جلابية منزلية تعرف باسم ”جلابية سبعة“ ليظهر الغضب على المذيع الذي اعترض بشدة على تلك الإطلالة.

وطالب الإعلامي السعودي، المواطن حمادة، باحترام وتقدير ”المكان“ الذي يستضيفه، ودون أن يمنح فرصة لضيفه لتبرير موقفه طلب العتيبي من مخرج البرنامج أن يقطع البث مع المواطن قائلاً: ”ما أحتاج حمادة“.

وانتقد ”العتيبي“ في بداية البث مع حمادة، المواطن بقوله: ”لحظة حمادة إنت مش محل فوال، المكان اللي إنت فيه له احترامه وتقديره“.

ووجه الحديث بعدها مباشرة للمخرج: ”مخرج لو سمحت شللي حمادة ما أحتاجه، ما أحتاج حمادة“.

واستنكر الإعلامي السعودي لباس المواطن، مشددا على أنه مخالف لـ“الذوق العام“.

وعلق: ”أمانة هذا المنظر إذا إنت تظهر عليه بالشاشة، هذا اسمه زي مخالف للذوق العام، الدولة لما صنفت الذوق العام، هذا لبس لا يليق بالشارع لا تطلع بأماكن عامة، هل أنت يا حمادة لما يجيك الضيوف تقابلهم بهذي الطريقة!“.

واختلف متابعون بشأن تصرف الإعلامي العتيبي، بين من أيد أسلوبه في التعامل مع الضيف، وبين من اعتبر أن ”هناك طريقة أفضل من ذلك“ لنصحه.

وقال مغرد عبر موقع ”تويتر“: ”تنمر عليه والدولة يقول ياخي يقصدون اماكن عامة ويافدها كثير، مسوي فيها المذيع القوي“.

وأيدت ”شموخ“: ”أحس ماله داعي حرام فشله فييه اسلوب أفضل من كذا“.

فيما دافعت أسماء المطيري عن تصرف العتيبي: ”كلامه صحيح أتمنى الدولة تتخذ إجراء قانوني مع الأخ حمادة“.

بينما علقت ”رغد“: ”صح ان المذيع المفروض ما يكلمه بهالطريقة بس معه حق كيف يطلع قدام كل هالعالم بهالشكل! ما اتقبل اللبس ذا حتى فالبيت وذا طالع فيه بالتلفزيون تعبت من اللحوج“.