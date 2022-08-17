قعيد المجد يروج لافتتاحه مطعم "شاورما" مزدانا بـ"صوره الشخصية"

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي يزيد المطيري، والشهير بـ“قعيد المجد“، عن استعداده لافتتاح مطعم شاورما.

وقبل عدة أيام، نشر مشهور ”تيك توك“ عبر حسابه في التطبيق، فيديو قصيرا يروج من خلاله للمطعم، الذي أكد أنه سيتم افتتاحه يوم الجمعة المقبل.

وأرفق الإعلان عن مطعمه، بتعليق ”اللهم اجعله فاتحه خير يارب، الافتتاح يوم الجمعة والله محييكم“.

وتظهر في المقطع لافتة المحل الرئيسة وعليها يظهر اسم المطعم ”شاورما قوقو قعيد“، بالإضافة إلى صورة صاحبه المشهور السعودي.

واللافت في المطعم، الذي عرضته الكاميرا من الداخل بهدف الترويج، أن أحد الجدران مزدحم بصور ”قعيد المجد“، بما يشبه حالة من الاحتفاء الشخصي بنفسه.

ويغيب عن الجدار أي صور أخرى لفنانين أو أماكن، على غرار ما تفعله المطاعم، إذ إن ”قعيد المجد“ فيما يبدو حرص على إبراز ذاته فقط للزبائن.

واختفى ”قعيد المجد“ طوال الأشهر الماضية عن متابعيه ليفاجئهم مطلع حزيران/يونيو الماضي، بعودته مجددا.

ورافقت الغياب أنباء عن تعرضه للسجن إثر إعلان مضلل كان نشره في وقت سابق عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.