محمد رمضان يستعين بمقطع لناصر القصبي للرد على متهميه بالشذوذ

سخر الفنان المصري محمد رمضان ممن أسماهم ”الأعداء“ الذين وراء حملة تشويهه ووصفه بالشذوذ من خلال تداول فيديو مفبرك نسب له، وذلك من خلال فيديو من أحد أعمال الفنان السعودي ناصر القصبي.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو إياحيا لشخص يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر، مشيرة إلى أن هذا الشخص هو محمد رمضان.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام “ استعان خلاله بأحد التقنيات التي تظهره بشكل مخيف، وأرفقها بفيديو للفنان ناصر القصبي يصرخ من الهلع، وعلق عليه قائلا: ”رد فعل الأعداء بعد فشل الحملة“.

وعلق الفنان محمد رمضان مؤخرا على اتهامه بالشذوذ الجنسي، بعد تداول فيديو لشخص يمارس الشذوذ مع شخص آخر، قائلا: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الحملة دي“.

وأوضح محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابهعلى إنستغرام: ”حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع ارد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها“.

وأضاف رمضان: ”انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ“.

وختم رمضان بالقول: ”جمهوري الغالي محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، يركب فيراري، لكن ما يركبش راجل“.