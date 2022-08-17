الراقصة صفوة: اكتشفت يوم الصباحية إن زوجي صورة

أثارت الراقصة والممثلة المصرية صفوة، الجدل بسبب تصريحها عن أحد أزواجها الذين تزوجتهم، والذي كان يكبرها سنا، مشيرة إلى أنها فوجئت يوم الصباحية أنه لديه مشاكل نفسية وضعيف جسديا وكان ”مجرد صورة“.

وقالت صفوة خلال استضافتها مساء الثلاثاء ببرنامج ”الترابيزة“ الذي يعرض عبر قناة ”الشمس“ المصرية: ”كان محاسب وراجع من الكويت بعد 17 سنة شغل هناك، فمستواه في حتة تانية. بدون ما أفكر ولا أحب إتقدم ليا وإتجوزنا، وعمل فرح أسطوري عشاني، وشقة فظيعة، وكل شيء فوق الخيال“.

وأضافت: ”كان عنده مشاكل نفسية ومشاكل جسدية أكتر، كان صورة بس وده فوجئت بيه يوم الصباحية، وأمي زارتني لقيتني بنفس تسريحة الفرح، وهو كان حاسس بضعف طول الوقت، وأحيانا كنت أجيب أفلام أميتاب باتشان، ومن كتر الغل والكبت أقول له تيجي نلعب، وأقف فوق الترابيزة وأعمل زي أميتاب باتشان وأضربه من غيظي، وساعات كان يحصل له خربوش في وشه“.

وتطرقت الراقصة المصرية في حديثها عن زيجة أخرى قائلة: ”جوزي التاني فضلت معاه 18 سنة، والمشكلة إنه كان صغير وغير مسؤول وتعبان نفسيا، لكن شوفت فيه فارس الأحلام المثالي“.

وتابعت: ”زمايلي في مسرحية حودة كرامة كانوا يفتحوا الباب يلاقوه بيحط ألماظ في جزمتي ويكويلي هدومي، وفي الكواليس يعدل شعري“.

وواصلت: ”بعد 18 سنة فوجئت إن كل فلوسي راحت ومديونة، وعندي قضية تهرب ضريبي، والقاضي دخلني القفص في القضية وسط 11 راجل عليهم قواضي، فجالي انهيار عصبي، وماكنتش شايفة ولا سامعة حاجة، وفي الوقت ده كان جوزي موجود، وقال إن المحاسب نصاب وهنرفع عليه قضية، واكتشفت بعدها الخيانات التانية“.