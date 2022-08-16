أحمد ماضي يقاضي إليسا بسبب أغنية "أنا وبس"

أعلن الشاعر أحمد ماضي عن مقاضاة الفنانة اللبنانية إليسا بسبب طرحها أغنية ”أنا وبس“ الذي كتبها رغم النزاع القائم بينهما، والذي أشار خلاله إلى أنه لم يحصل على حقوقه المادية كاملة، فضلا عن تشويهها للأغنية، على حد وصفه.

بيني وبينا في قضاء

هونيك منكشف لوراق

ما رح إعمل متلا ورد

عليها وأوقع بِ الأخطاء !!#أحمد_ماضي — Ahmad madi (@AhmadMadi) August 16, 2022

وكان خلاف قد دب بين إليسا وأحمد ماضي بسبب تجاهل الأولى لإسم ماضي في لقاء تليفزيوني أجرته بعد حفلها الأخير الذي أحيته بلبنان، حيث تحدثت عن الأغنية قائلة أنها من كلمات (وأشارت إلى زياد برجي) ليرد زياد قائلا أنها من كلمات أحمد ماضي، مما تسبب في غضب ماضي.

وقال أحمد ماضي خلال مجموعة من التدوينات عبر حسابه على تويتر قال فيها: ”بيني وبينها فيه قضاء.. هونيك منكشف لوراق، ما رح اعمل متلا ورد عليها وأوقع بِالأخطاء“.

وتلقى ماضي انتقادات من جمهور إليسا عبر تويتر بسبب اتهامه لها بأنها لم تعطه حقوقه المادية كاملة، حيث نشروا صورة توثق توقيعه على تنازل عن الأغنية، ولم يصمت ماضي أمام هذه التعليقات، حيث رد عليهم قائلا: ”التنازلات لا تعني أنها دفعت الحقوق المادية.. وفي كلمات الأغنية لفظت كلمات وحروفا بشكل خاطئ مما يعتبر تشويها للأغنية“.

وكانت قد أحيت إليسا مؤخرا حفلاً غنائياً في كازينو لبنان إلى جانب مواطنها زياد برحي، وقبل بدء الحفل أجرى الإعلامي اللبناني فراس حليمة مقابلة معهما في الكواليس، حيث سأل الأولى عن ألبومها الغنائي الجديد فأشارت إلى أنها ستطلق أغنية منفردة في منتصف شهر أغسطس الجاري، قائلة:“الأغنية من كلمات… وأشارت بيدها إلى زياد برجي ليذكر الاسم، فأجاب:“من كلمات أحمد ماضي“، لتقاطعه إليسا وتشير إلى أن الأغنية من ألحان زياد برجي.

وعلق ماضي على تجاهل اسمه من خلال تدوينة عبر تويتر قال فيها: ”كل واحد بيعمل بأصلو.. كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية، وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها.. رح اترك الرد لضمير الناس“.

وردت إليسا عبر تويتر قائلة: ”واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي على الخاص أو واتساب لتضل صورته حلوة، بس أنا شفت الوجه الحقيقي تبعه اليوم وحقيقة أنا كتير مصدومة من التنين وأكيد أكيد أكيد هيدا آخر تعاون معهم، الغنية ملكي فأكيد أنا رح نزلا ولأني وعدت الناس فيها كمان“.