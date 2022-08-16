أول تعليق من نقيب الممثلين المصريين على شكاوى العوز والبطالة

علق الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين على شكوى العديد من الفنانين خلال الأيام الماضية من ضعف المعاشات التي تقدمها النقابة في الوقت الذي يعانون فيه من سوء أحوالهم المادية بسبب تجاهل المنتجين لهم، مشيرا إلى أن معاش النقابة يحدد على حسب الموارد، والنقابة مواردها ضعيفة للغاية، بحسب وصفه.

وكان عدد من الفنانين المصريين قد أعلنوا عن معاناتهم من البطالة التي أدت إلى سوء أحوالهم المادية، في الوقت الذي تدفع فيه نقابة المهن التمثيلية معاشا لا يتعدى 700 جنيه مصري.

قال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ المذاع عبر شاشة ”الحدث اليوم“ المصرية ويقدمه الإعلامي سيد علي: ”في حد مظبط معانا كل شوية يتاجر، ومثلا الفنان خالد زكي نجم كبير ويرفض أعمال، وفي رمضان الماضي رفض بطولة مسلسل“.

وأضاف: ”إحنا كنقابة لا نتأخر على أحد، ولما فنان يطلع يقول المعاش ضعيف، في نقابات معاشها 50 جنيها، وتقدمنا بمشروع قانون لتعظيم المعاشات لكن للأسف تم رفض القانون، وننتظر شهر أكتوبر لنعيد عرضه مرة أخرى“.

وعن تصريحات الفنان سيف عبد الرحمن الأخيرة أوضح: ”الفنان سيف عبد الرحمن لما يقول معاش النقابة 700 جنيه إحنا مش مختلفين، و700 جنيه ولا يعملوا حاجة، وأنا أجيب منين عشان أعمل معاش نقابة؟ أنا أتكلم في ظل موارد“.

وواصل: ”في نقابات معاشها 50 جنيهًا التشكيليين والمعلمين والزراعيين، وأنا بعد انتهاء عملي كرئيس لأكاديمية الفنون معاشي 2500 جنيه، كل فئات الدنيا فيها كده، إنما أنا رافض المتاجرة بالفنانين“.

وكان الفنان المصري سيف عبدالرحمن طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين، قد شكا من عدم المشاركة في أي أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالرحمن خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ”من مصر“ عبر فضائية “CBC”، إنه ”يتمتع بصحة جيدة ويستطيع العمل لكنه لم يتلق أي عروض نهائيا للمشاركة في أعمال فنية“.

وأشار الفنان المصري، إلى أن هناك العديد من زملائه الذين امتنع عن ذكر أسمائهم، ”اضطروا إلى بيع سياراتهم الخاصة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها في ظل عدم تلقيهم عروضا بالعمل برغم أنهم أسماء كبيرة في عالم الفن“.