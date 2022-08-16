"الموسيقيين" تغرم محمد فؤاد لغنائه بـ"الفلاشة"

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قرارا بتغريم الفنان المصري محمد فؤاد مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه مصري، بسبب مخالفته لقانون النقابة والغناء بحفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي من خلال ”الفلاشة“ وبدون فرقة موسيقية .

واستخدام الأغاني المسجلة على ”فلاشة“ أمر شائع بين عديد من المطربين الذين يلجؤون إلى تشغيل أغانيهم عبر الميكروفون وتحريك شفاههم وكأنهم يغنون ”مباشرة“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارا قبل عام بحظر الغناء بالفلاشة، وضرورة اصطحاب فرقة موسيقية للعزف خلف المطرب في الحفلات لا تقل عن 8 عازفين.

وأحيا محمد فؤاد مؤخرا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي بعد غياب طويل عن الحفلات، حضره عدد كبير من الجمهور.

على صعيد آخر كشف الفنان المصري محمد فؤاد مؤخرا، أن شقيقه إبراهيم فؤاد عبدالحميد، من ضمن شهداء بلاده المفقودين في حرب حزيران/يونيو العام 1967.

وأعرب الفنان عن أمله بالعثور على رفاته، بعد الحديث عن اكتشاف مقبرة جماعية وسط إسرائيل تضم جثث جنود الصاعقة المصريين الذين استشهدوا خلال الحرب.

ودخل فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه ”الحكاية“ المذاع على فضائية ”mbc مصر“، في نوبة بكاء مطالبا السلطات المصرية بالاهتمام بالأمر.

وقال: ”أمنية حياتي يكون لأخويا قبر وأدفنه وأدفن معاه، أخويا اللي تحت الكبير، توفي في 67، هو مرجعش، عيلة كاملة عايشة على أمل أنه في يوم من الأيام نعرفله تربة، هنموت من الوجع، عايزين نشوف تربته، أمنية حياتنا نزور قبر أخويا ونقرأ له الفاتحة”.

وأضاف أن والده عاش طيلة حياته، عقب فقدان شقيقه في حرب 67، يبحث عن رفاته حتى بعد مرور 20 عاما كاملة على فقدانه، مشيرا إلى أنه ”عانى جدا“ لأجل ذلك.