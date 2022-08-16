رهف القحطاني تقاضي مراهقين نشروا هويتها

أعلنت المشهورة السعودية رهف القحطاني عن مقاضاتها لمراهقين، لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، بعد أن أساؤوا لها أكثر من مرة.

ووجهت القحطاني تهديدا في رسالة غير مباشرة لشخص قام بنشر هويتها، بالتلميح إلى أنه ”سبق وقاضت فتيانا لا تتجاوز أعمارهم الـ17 عاما، بسبب ذلك“.

وعلقت في فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ”هناك من أبلغها عن قيام أحد الأشخاص بنشر هويتها“، موجهة سؤالها للفاعل: ”شرايك تتصور مع إثباتي والله، يعني وش تستفيد من إثباتي، مرة إنجاز لهالدرجة كذه حلمك، حلمك بس إنك تصور إثباتي، حلمك اش تستفيد من الإثبات، الرقم مهو معي والسكي مهو معي، ايش تستفيد، يعني جايب معلومات!“.

وأكدت المشهورة السعودية أن ”هناك من قام بفعل ذلك سابقا، وحاولوا الإساءة لها، لكنهم (يتحاكمون) حاليا“، متابعة: ”والله بزران 16، 17 بس يستاهلون تكلمت معهم مافاد جيتهم باللين مافاد، تخيلوا ياجماعة بيتي اذوني عنده، رقمي انشروه، اثباتي انشروه، ايش فيه لهادرجة ما كلاتكم وقاهرتكم“.

وأكدت رهف القحطاني أن ”الحصول على هويتها أمر سهل، وليس إنجازا“، لافتة إلى أن ذلك ”مخالف للقانون“.

وألمحت بالقول، موجهة تهديدا مبطنا فيما يبدو لناشر هويتها: ”الشي الثاني تدرون إيش يوجعني، أبهاتهن اللي يطالبوني بس ما يستاهلون تسوي قادح، أكسر خشمه، أحب كسرة الخشوم أتلذذ فيها، ليه لإن أنا ما تعرضت لهالشخص وجيت اذيتني تحمل لازم أكسر خشمك“.

وأضافت: ”تخيلوا أعمارهم 16 و17 الآن إجراءاتهم ماشية، وأبهاتهم وأمهاتهم يدقون علي يطلبوني، (..) المشكلة كلهم 16 و17، ترى ياغبي ياثور، إثباتي منتشر من زمان، حتى بيتي بالدمام موجود، وفيه رجاجيل، تبي تروح تقلطونه، والله يقلطونه على شي يحبه قلبك“.

وشددت رهف القحطاني على أن ”خلفها رجال“، لافتة بالقول: ”سلامات وين عايشة أنا؟، حتى لو أنا عايشة وماخذه حريتي وداخلة سوشال ميديا، ليه ما وراي رجال؟ والله إن طحت شلوني، وربي أول ما طيح بمشكلة، عزوتي كلهم يحضرون، ورجاجيل أطلق منكم إنت وياه يازلايم، لإنهم ما يركضون ورا النسوان فزي ما قلتلك يالبزر، صور مع إثباتي، خلني اشوفك يالورور يالفطفوط، كلهم قاعدين يسوون هالحركات باقي ماخط شنبه، مستعجل عالمرجلة، مهي كذه (..)“.

وهددت المشهورة السعودية ناشر هويتها، مشددة على أنها ”ستقدم فيه بلاغا إلى (كلنا أمن) إذا استمر بما يقوم به، وسيجلبونه بكل بساطة كسابقيه“: ”ترى مثل ماجبت خوياك أجيبك ترى، مرة سهل. كله بلاغ لكلنا أمن، وأوكل محامي على الشرطة ينتهي موضوعك أبغى أشوف وجهك وأسلم عليك“.