الفنانة البحرينية سلوى الجراش تتعافى من أزمة صحية خطيرة

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، وثقت الفنانة البحرينية خروجها من العناية المركزة إلى جناح للنقاهة.

ووجهت ”الجراش“ آنذاك عبر خاصية ”استوري“ في حسابها في ”إنستغرام“، رسالة شكر لكل من ”سأل عنها“، مؤكدة أنها ”خرجت من العناية المركزة ووضعها مستقر“.

ونشرت بضع صور، لمشاهير ومقربين زاروها في جناح المستشفى للاطمئنان على سلامتها، كما نشرت رسالة من رئيس المجلس الوطني للفنون، موجهة لعائلتها، وتضمنت دعاء لها بالشفاء العاجل.

وأُدخلت الفنانة البحرينية الشابة سلوى الجراش، قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات المملكة، قبل نحو ثلاثة أسابيع؛ إثر إصابتها بجلطتين في القلب والرئة.

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة البحرينية على ”إنستغرام“ إصابتها بجلطتين ودخولها العناية المركزة، إذ تم طلب الدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة الصحية المفاجئة.

وحرص كثير من الفنانين والمشاهير والمتابعين على الدعاء للفنانة البحرينية بالشفاء، ومنهم الفنانة البحرينية شفيقة يوسف، وشيماء سبت، وأميرة محمد، ومروة خليل، والفنان خليل الرميثي، والمخرج محمد القفاص، والإعلامية شيماء رحيمي، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر.

وسلوى الجراش من مواليد 1986، وهي مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني عام 2006 من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج ”نجوم الخليج“، ثم اتجهت إلى التلفزيون.