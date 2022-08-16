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منوعات

الفنانة البحرينية سلوى الجراش تتعافى من أزمة صحية خطيرة
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 12:06 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 12:50 GMT

الفنانة البحرينية سلوى الجراش تتعافى من أزمة صحية خطيرة

وثقت الفنانة البحرينية سلوى الجراش من خلال صور نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي خروجها من المستشفى بعد تعافيها من أزمة قلبية. ونشرت "الجراش" عبر

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

وثقت الفنانة البحرينية سلوى الجراش من خلال صور نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي خروجها من المستشفى بعد تعافيها من أزمة قلبية.

ونشرت ”الجراش“ عبر حسابها في ”انستغرام“ صورا لها من داخل سيارة، وقد رفعت علامة النصر.

وأرفقت الصور بتعليق وجهت من خلاله شكرها لكل من سأل عنها طوال الأيام الماضية، ولكل من دعا لها بالشفاء، لافتة إلى أن ”دعاء الناس أنقذها“.

 

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