هند البلوشي تواجه انتقادات حادة بعد مشهد "جريء" في "ست الحسن"

أثار مشهد في المسلسل الكويتي ”ست الحسن“، والذي شاركت فيه الممثلة هند البلوشي، جدلا واسعا بين مواطنين؛ بعد ظهورها في مشهد وُصف بـ“الجريء“.

وظهرت الفنانة الكويتية هند البلوشي في أحد مشاهد المسلسل، وهي تستحم بينما كان جزء من جسدها ظاهرا، لتنهال عليها انتقادات من قبل متابعين.

واستنكر متابعون المشهد، الذي اعتبروه ”إساءة للأعمال الخليجية التي لا تمثل عادات وتقاليد المجتمع المحافظ“، فيما تساءل فريق آخر عن الهدف من وراء المشهد.

وانتقد متابع المشهد، قائلا: ”يعني واقعيه؟ إلى أين يالمسلسلات الخليجيه إلى أين؟؟“.

وأيد آخر: ”شوي شوي لين ما تصير المسلسلات الخليجية عندنا ١٨+“.

بينما تساءل متابع عن الغاية من وراء هذا المشهد، قائلا: ”لقطة هند البلوشي وهي تتسبح فعلًا ما إلها داعي وليش يعرضونها شنو الهدف منها ؟!!! ومدري شلون هي رضت أصلا ووافقت، رغم أنها فنانة وتمثيلها جيد ؟!“.

وقال آخر: ”من ميزة المسلسلات الكويتية الرائعة تربينا عليها وتجمع كل العائلة عشان متابعتها زي الدراما السورية وهند ممثلة رائعة مبدعة مو ضروري ها المشهد مع احترامي لها“.

واقترح متابع: ”كان ممكن تصور المشهد بملابسها لأنه كان المقصود حالة التعب والتفكير خلاها تقف تحت الدوش هواية مشاهد شايفتها مماثلة للحالة ياخذوها بالملابس والمشهد يكون أكثر مؤثر“.

ودافع فريق عن هند البلوشي، مبينين أن ”المشهد يتعمد إظهارها وكأنها عارية، بينما هي ترتدي ثيابها وتكشف عن الكتفين فقط“.

وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد أعلنت قبل يومين عن انتهاء التصوير من مسلسل ”ست الحسن“، فيما لم تعلق مطلقا على الجدل الدائر على المشهد المعني عبر حساباتها في مواقع التواصل.

ويبدو أن ”البلوشي“ تجاهلت التعليق واكتفت بالترويج للإعلانات عبر حساباتها.

ويقع مسلسل ”ست الحسن“، الذي لاقى استحسان الجمهور، في 8 حلقات، وهو من بطولة الفنانة العراقية هدى حسين.