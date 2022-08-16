الدكتورة خلود تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كشفت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، تطورات حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت المشهورة الكويتية، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة من داخل المستشفى، وعلقت عليها لتؤكد أن العملية الجراحية التي أجرتها هي عملية الفتاق وتمت بنجاح.

لكنها قالت إن الطبيب المعالج لها أخبرها بعودة الفتاق مرة أخرة، وكتبت: “بنات سويتها، وترا اشتقتلكم حيل حيل، وبعد ما سويت الفتاق وارتحت، عاد الدكتور يقول احتمال الفتق يرجع بعد فترة، بس أهم شيء اللي بيني وبينكم وحدي متحمسه حق النيولوك”.

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وشكرت الدكتورة خلود الطبيب الذي أجرى لها العملية الجراحية بالقول: “بقولكم تجربتي مع الدكتور خالد الشرف، والله رحتله من بعد مدح وسمعته الطيبة، وما ندمت، 4 مرات رحتله استشارة ولوعت جبده بالأسئلة، بس باله طويل وطيب و شاطر، يعني كلامه واضح و يشرح من قلب و يقولج النتيجة اللي تصير، ما يبالغ بشيء”.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية، نجاح العملية الجراحية على يد طبيبها، إذ كتبت: “الحمدالله نجحت العملية وحبيت اهتمامه بعد العملية وزيارته المتكررة وسؤاله عني، وهذا الشيء يسويه مع كل المرضى مو بس أنا، شكرا دكتوري فخورة فيك”.