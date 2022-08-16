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منوعات

الدكتورة خلود تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 9:33 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 9:55 GMT

الدكتورة خلود تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كشفت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، تطورات حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية. ونشرت المشهورة

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المصدر: مصطفى سعداوي - إرم نيوز

كشفت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، تطورات حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية.

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ونشرت المشهورة الكويتية، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة من داخل المستشفى، وعلقت عليها لتؤكد أن العملية الجراحية التي أجرتها هي عملية الفتاق وتمت بنجاح.

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لكنها قالت إن الطبيب المعالج لها أخبرها بعودة الفتاق مرة أخرة، وكتبت: “بنات سويتها، وترا اشتقتلكم حيل حيل، وبعد ما سويت الفتاق وارتحت، عاد الدكتور يقول احتمال الفتق يرجع بعد فترة، بس أهم شيء اللي بيني وبينكم وحدي متحمسه حق النيولوك”.

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وشكرت الدكتورة خلود الطبيب الذي أجرى لها العملية الجراحية بالقول: “بقولكم تجربتي مع الدكتور خالد الشرف، والله رحتله من بعد مدح وسمعته الطيبة، وما ندمت، 4 مرات رحتله استشارة ولوعت جبده بالأسئلة، بس باله طويل وطيب و شاطر، يعني كلامه واضح و يشرح من قلب و يقولج النتيجة اللي تصير، ما يبالغ بشيء”.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية، نجاح العملية الجراحية على يد طبيبها، إذ كتبت: “الحمدالله نجحت العملية وحبيت اهتمامه بعد العملية وزيارته المتكررة وسؤاله عني، وهذا الشيء يسويه مع كل المرضى مو بس أنا، شكرا دكتوري فخورة فيك”.

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