الفنان رشوان توفيق يفاجئ جمهوره بقصة ارتباطه بزوجته الراحلة

استذكر الفنان المصري رشوان توفيق بعضا من تفاصيل ارتباطه بزوجته الراحلة وطريقة حياتهما قبل وفاتها.

ونشر توفيق عبر صفحته في موقع ”فيسبوك“ صورة تجمعه بزوجته الراحلة وعلق عليها بالقول ”زوجتي أميمة تسكن بداخلي، وكنت بعمل الإفطار الصبح يوميا علشان تصحى تلاقي كل حاجة محطوطة جنبها“.

وأضاف ”تزوجتها وأنا طالب في الجامعة، وكنت بشوفها لما بتيجي لأختها لأن أختها كانت جارتنا، ولما كنت بشوفها في الأسانسير وأسلم عليها ما تردش عليّ“.

وأشار إلى أن جملة قالتها شقيقة زوجته كانت السبب في إصراره على الزواج من شقيقتها، عندما قالت: ”أنا أتجوز واحد أكافح معاه، وكل ما ننجح نفرح“.

وكشف الفنان المصري، أن تلك الجملة أثرت به وجعلته يقدم على خطوة الزواج من شقيقتها وقتما كان طالبا لا يملك أي شيء.

وقال ”الجملة أثرتني وحددت معالم شخصيتها أنها شخصية مكافحة، وبعد ما تزوجنا وقفت معايا“.

يشار إلى أن زوجة رشوان توفيق، توفّت في الـ16 من تموز/ يوليو 2019، وخرج الفنان المصري في أكثر من مناسبة يتحدث متأثرا عن مدى تعلقه بها حتى بعد وفاتها؛ ما أدى إلى تفاعل الجمهور معه، معبرين عن إعجابهم بوفائه.

وكان رشوان أعرب عن استيائه، عبر صفحته في “فيسبوك”، في وقت سابق، من ”تعرضه للشائعات بشكل متواصل ومستمر“ كان آخرها شائعة مروره بضائقة مالية وعدم امتلاكه سيارة خاصة بعد ظهوره وهو يستقل تاكسي لحضور عزاء زميلته الفنانة رجاء حسين.

ونفى الفنان المصري تلك الإشائعة، مؤكدا أنه ”دائما ما يتعرض لشائعات سخيفة على السوشيال ميديا“.

ووجه رسالة لمروجي الإشائعات بالقول ”كفاية بقى بجد عيب إنكم تقولوا عني حاجة زي دي. أنا الحمد لله ربنا كرمني ومش محتاج حاجة من حد“.