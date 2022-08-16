شهاب ملح: "أنقذوا جدتي من أهل أبوي"

طالب المشهور الإيراني في مواقع التواصل الاجتماعي شهاب مرتضى غفوري، والمعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، متابعيه بإنقاذ جدته من أقربائه.

وأكد في منشور نشره عبر حسابه في ”سناب شات“ أن ”بنات عمته يقمن بأذيته، وطلن والدته بالسوء“.

وأرجع شهاب سبب محاولة ”بنات عمته“ أذيته إلى حسدهن وغيرتهن تجاهه، لافتا إلى أنه ”يستطيع وضع حد لهن“، وفقا لقوله.

وأوضح في منشوره أن ”بنات عمته يستغللن جدته بعد إصابتها بالزهايمر، بعد توقفه عن التصوير معها بسبب المرض“.

وكشف شهاب ملح في فيديو مطول بثه عبر خاصية ”استوري“ في إنستغرام أن ”الخلاف بدأ حين شك أنه مصاب بالسكري، نظرا لأنه يعاني من الكوليسترول“.

وأضاف أن ”عمته معتادة على تحضير الطعام له“، وأنه ”يمنحها المال دائما، رغم رفضها، محبة منه“.

وتابع أن ”شقيقته وبسبب إصابته من الكولسترول طلبت من عمته التوقف عن طبخ الطعام غير الصحي له؛ ما دفع ابنة عمته لشتمها بالقذف في والدته“.

وأكد أنه ”بسبب ذلك اشتعلت الأزمة بينهم حتى أن بنات عمته وعمته أصبحن يملأن رأس جدته بكلام مسيء عنه، نظرا لإصابتها بالزهايمر“.

وقال في معرض حديثه إنه ”طلب لاحقا من ابنة عمته الخروج من محل يملكه في فندق؛ ما فاقَم الأزمة“.

وشدد أنه ”عامل عمته وبنات عمته معاملة جيدة، وكان يروج لهن من خلال الإعلانات ويجلب لهن أفضل الملابس والأفضل من كل شيء“، على حد قوله.

وكان شهاب ملح كشف قبل منشوره الأخير عن الخلاف، إصابة جدته بمرض الزهايمر، معلنا أنها ”لن تشاركه مجددا في مواقع التواصل الاجتماعي“، مبررا أنه ”كان يوثق لها عبر حساباته في مواقع التواصل بعد موافقة منها“.

وتعرض المشهور الإيراني لانتقادات واسعة في وقت سابق، بسبب توثيقه ظهور جدته معه دائما في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمه متابعون باستغلالها بغرض الشهرة.