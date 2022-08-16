الفنان السعودي عايض يوسف يتعرض لصدمة تسريب أغنيته

انفعل الفنان السعودي عايض يوسف بعد تأكيده تسريب أغنيته الجديدة، بدعوى أنها أضاعت عليه تعب وجهد أيام وليال طويلة.

وخرج الفنان السعودي في فيديو بثه عبر ”سناب شات“، معبرا عن ”أسفه بسبب تسريب أغنيته“، ومستنكرا قيام متابعين له بتداولها ونشرها.

وأكد أن ”التسريب أضاع عليه تعب ثلاث سنوات على الأقل في العمل على الأغنية“، مطالبا متابعيه بالتوقف عن ”إرسال الأغنية المسربة له“.

وعلق في معرض حديثه: ”(..) ما عاد حد يرسلي شي، لان صدق قاعد أنقهر، شغل ثلاث سنوات قاعد يخرب بالطريقة هذي، ثلاث سنوات وأنا أتعب، ثلاث سنوات وأنا أسهر، ثلاث سنوات وأنا رايح فيها، بالأخير يجي واحد بكل بساطة، اللي قاهرني يجي العالم على مواقع التواصل ويحطولي الاغنية، الله الأغنية حلوة، مع أنه يدري انها مسربة“.

وقال عايض يوسف إنه ”تعب كثيرا في الأغنية“، مشددا على متابعيه ”التوقف عن إرسال الأغنية، كي لا تتسرب أكثر: ”قاعد اتكلم من حرقة، يا جماعة انا ثلاث سنين تعبت، والله تعبت، والله مدري وش اقول، كلام صدق متعب أكثر من التفكير فيه، رجاء ياجماعة تسمعونها واحتفظوا فيها، ما ترسلونها للعالم ورسلوني ياها، مو كذا ياجماعة“.

وأضاف أنه ”لم يعد يطيق مواقع التواصل الاجتماعي، وصار يكرهها بشدة، بعد تسريب الأغنية“، مبررا أن ”هذا هو السبب الذي دفعه للاختفاء في الفترة الماضية، رغم أن الابتعاد عن مواقع التواصل أضر به“.

وشدد الفنان ”يوسف“ على أنه ”لن يعلق مجددا بشأن الأغنية حتى موعد طرح الألبوم“: ”(..) بس انا زعلان، ماحد حس فيني، عشان كذه أنا ساكت، ماعلق على الموضوع، لين ينزل الالبوم وتستمعون ليها“.

وسخر متابعون من الفنان السعودي، بعد حديثه عن استنزافه ثلاث سنوات لأجل الأغنية، مشككين بوجود أغنية تحتاج إلى كل هذا الوقت.

وعلق متابع: ”تعب ثلاث سنين تراها اغنيه يبوي كلها ٤ د وان تسربت موب معناته نهاية المطاف وماعاد تنزلها نفس ما سويت مع أغنية ياعون الله“.

وسخر آحر: ”ثلاث سنين؟اغنية ذي ولا دكتوراة“.

وكذلك انتقد متابع آخر: ”شغل ثلاث سنين والله لو هي اغنية الاطلال“.

يذكر أن الفنان السعودي عايض يوسف أعلن كذلك عن ترشيحه لـ“أفضل فنان سعودي لعام 2022″.