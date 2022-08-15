دومينيك حوراني: "الناس تعبت وعايزة تهيّص" بعد كورونا‎‎

قالت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني إن ”الراب وأغاني المهرجانات أصبحت أمراً جميلاً ومنتشراً في كل العالم“، مؤكدةً، لـ“إرم نيوز“، أن ”الناس تعبت وعايزة تهيّص وترقص وتفرح وخاصة بعد وباء كورونا“، على حد تعبيرها.

واستطردت: ”لكن هناك العديد من مؤدي موسيقى المهرجانات لا يفهمون في الموسيقى ويخلطون الألحان، ومش هلوث أذني بألحان مشوهة غير متطابقة مع المقامات الغنائية، ومحبتش فكرة السرقة من الأغاني القديمة ووضعها في أغنية مهرجان“.

وانتقدت دومينيك الفنان المصري محمد رمضان: ”أنا بحبه في التمثيل وذكي جدا، لكنه ركب الموجة بتاعت مؤدي المهرجانات، وأنصحه في الغناء لازم يجدد من نفسه، ولا يعيد نفسه كثيرا“.

كما كشفت الفنانة اللبنانية عن تحضيرها لـ“ديو“ مع أحد مطربي الأغنية الشعبية في مصر: ”سجلت مع مطرب شعبي ولن أتحدث عن الأغنية حتى ولكنني لن أكشف عن اسمه“.

وأضافت: ”انتهيت من تصوير مسلسل ختم خروج وانتظر عرض فيلمين واستعد لعمل تحضيرات لمسرحية ستعرض في السعودية والأردن والكويت ومصر، وهي تتسم بالكوميديا“.

وشددت على تطوير الموهبة: ”لا بد من التحديث مثل أي عمل آخر، سواء في الغناء أو التمثيل، أصبحنا نتعلم من الإنستغرام والتيك توك، أشياء لم نعلمها من قبل“.

وعن الشبه بينها وبين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، قالت: ”حاجة حلوة أنه يتم تشبيهي بنجمة عالمية من أهم نجمات التمثيل، والكثير دائما ما يقول لي ذلك، وكنت في مهرجان وظن الصحفيون إنني هي“.

وتابعت: ”استغل بعض من الفنانين السوشيال ميديا لأنها أسرع شيء للوصول للناس، ويعد ذلك ذكاء منهم، لكن للأسف مش كل الفنانين لديهم علم بالتكنولوجيا، وأنا أعمل على السوشيال ميديا بجانب فني“.

ودومينيك حوراني فنانة لبنانية خاضت تجارب الغناء والتمثيل، وانتشرت في أعمال عربية عديدة، وتغني بعدة لهجات عربية أهمها المصرية.